Россияне обстреляли Херсон и Берислав: по меньшей мере восемь человек ранены (фото)

Две женщины оказались заблокированными в доме в Херсоне. Также российские войска обстреляли Берислав и ранили 62-летнего мужчину.

В результате массированного вечернего обстрела Херсона 27 октября 2023 года известно о нескольких раненых местных жителей и повреждениях частных домов. Об этом в Telegram сообщил Роман Мрочко, руководитель городской военной администрации.

Количество людей, которые получили травмы в Херсоне, возросло до семи. Данные о пострадавших уточняются. Правоохранители возбудили уголовное производство.

В ГСЧС рассказали, что в одном из домов были заблокированы две женщины, 83 и 76 лет. Их специалисты эвакуировали. Также от взрыва возник пожар. От удара произошло возгорание разрушенных конструкций сооружения, которое пожарные быстро ликвидировали.

В Telegram руководитель Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил, что российские войска обстреляли Берислав. Ранен 62-летний мужчина.

Обстрелы Херсона осенью 2023 года

5 октября войска РФ обстреляли Херсон. Среди погибших был коммунальщик, который обрезал деревья. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В конце сентября войска РФ применили зажигательные боеприпасы. Ночью российские оккупанты обстреляли центр Херсона и село Кизомыс в области. Один из запущенных снарядов попал в общежитие, в котором спали люди. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки.

Напомним, 21 сентября российские захватчики ударили по Ривне. В результате вражеской атаки в части города пропал свет, энергетики работают над его восстановлением. По данным ОВА, российская ракета попала в СТО, в результате чего были повреждены пять машин.