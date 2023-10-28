Ночная атака: ВС РФ обстреляли ракетами Одесскую и Днепропетровскую области (карта)

Мониторинговые каналы предположили, что Одесская область была атакована ракетой "Оникс", а Днепропетровская — "Искандерами-К" или "Калибрами". Но точные данные станут известны позже.

В ночь на 28 октября российские войска атаковали Украину ракетами. Так, в 00:18 стало известно о цели, которая двигалась в сторону Одесской области. Об этом написал Telegram-канал "ППО — РАДАР UA | Чому тривога ?".

Позже администраторы канала сообщили, что цель движется очень быстро. Предположительно, это могла быть ракета "Оникс".

О Воздушной тревоги также сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Telegram-канал "Новости Одесса" написал о взрывах в Измаильском районе. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 00:36.

Взрывы в Днепропетровской области: что известно

В 01:00 Воздушные силы ВСУ предупредили Запорожскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области о ракетной опасности. Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, что в сторону города Днепр движутся ракеты. Позже стало известно о еще одной ракете в сторону Кривого Рога.

"Еще ракета пролетает в районе Кривого Рога — курсом на Кировоградскую область", — сказано в сообщении.

Telegram-канал "Днепр Оперативный" позже сообщил сперва о взрывах в Днепре, а затем и в Кривом Роге.

Позже "Николаевский Ванек" сообщил об отбое тревоги и предположил, что оккупанты запустили либо "Искандер-К", либо ракеты "Калибр". Однако точные данные станут известны позже.

"В этот раз крылатые ракеты были наземного/морского базирования, вероятно Искандер-К/Калибры. Ракеты на низкой высоте пролетели почти всю временно оккупированную Запорожскую область (в частности Мелитопольский район)", — говорится в сообщении.

Напомним, что военный обозреватель оценил способность России атаковать Украину. Россияне, как считает Александр Коваленко, накапливают ракетное вооружение с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год.