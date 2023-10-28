"Тысячи": глава Минобороны Умеров назвал цифру потерь россиян в битве за Авдеевку

Руководитель ведомства подчеркнул, что поставки ракет ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по командным пунктам в глубоком тылу врага.

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с Ллойдом Остином, министром обороны США, во время которого заявил, что российские оккупанты потеряли четыре тысячи солдат в наступлении в районе Авдеевки. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Он поделился с коллегой актуальной информацией о ситуации в зоне боевых действий. Руководитель ведомства заявил, что украинская сторона благодарна за налаживание эффективного сотрудничества и поставки артиллерийских боеприпасов Украине.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту — примерно 4 тысячи солдат", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что важно сохранить интенсивность поставок высокоточного оружия. По его словам, дальнейшие поставки ракет ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях и другой военной инфраструктуре.

Битва за Авдеевку — хронология событий

Войска РФ в районе Авдеевки начали масштабное наступление 10 октября 2023 года. Российские подразделения активизировали боевые действия и начали движение вперед колоннами бронемашин.

Вследствие подобной тактики подразделения войск РФ понесли весомые потери, поэтому Кремль вынужден их скрывать от населения в самой России, отметили аналитики Института изучения войны. Потери подтверждаются ежедневными отчетами Генштаба ВСУ. Так, 12 октября было подтверждено обезвреживание 1030 единиц живой силы противника. Наступление россиян и в дальнейшем продолжается, поэтому потери оккупантов только растут.

Напомним, 24 октября российские войска, как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, намеревались перерезать железную дорогу на северном секторе от Авдеевки в Донецкой области и захватить село Тоненькое, что позволило бы им окружить город.