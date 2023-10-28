"Видят" до Одессы: на аэродроме Бельбек ВС РФ разместили комплексы "Панцирь-С2" и РЛС (фото)

Радары, расположенные в Крыму, способны вести воздушные цели над Одессой и островом Змеиным, свидетельствует инфографика OSINT-расследователя. Устройства помогают нацелиться комплексам ПВО С-300/С-400 ВС РФ.

Командование ВС РФ разместило дополнительные мощности сил ПВО на авиабазе "Бельбек" к северу от Севастополя в оккупированном Крыму. На спутниковых снимках видно зенитный комплекс "Панцирь" и четыре РЛС, которые способны следить за воздушным пространством вплоть до Черноморского побережья Украины. Об этом рассказал OSINT-расследователь Radio&Nukes в соцсети X (ранее — Twitter).

Расследователь проанализировал спутниковые снимки PlanetLab, сделанные над Бельбеком 26 октября 2023 года. На снимках видно пять единиц военной техники ПВО:

радиолокационная система дальнего обнаружения 5Ж6У "Небо-У" — 2 ед;

РЛС, которую можно использовать вместе с ЗРК С-300/400 или самостоятельно — 1 шт;

радар RSP-27, который используется для посадки самолетов, а не для ПВО — 1 шт;

ЗРГК "Панцирь-С2" — 1 шт.

Спутниковые фотографии авиабазы Бельбек ЗРПК "Панцирь" 96L6 Acquisition radar для С-300/С-400 55Ж6У Небо-У"

В заметке также размещена ориентировочная зона покрытия радаров: каждый круг на схеме соответствует определенному инструменту ПВО. На схеме видно, что РЛС для С-300/С-400 покрывает Черное море вплоть до Одессы, Затоки и острова Змеиный.

Зона покрытия радаров ВС РФ под Бельбеком Фото: Twitter / Radio & Nukes

На фотографии, которую разместил расследователь, указаны координаты средств российских сил ПВО возле взлетной полосы в Бельбеке, попавшая в поле зрения спутника: это точка 44.677372, 33.553443 на километр южнее взлетной полосы.

Координаты российского ПВО под Бельбеком Фото: Twitter / Radio & Nukes

Ситуация в Крыму: детали

Отметим, представители российской власти на оккупированном полуострове регулярно сообщают о дронах и ракетах, которые атакуют военные базы ВС РФ. Например, 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об обнаружении беспилотного морского дрона, который атаковал Севастопольскую бухту. А в сентябре удалось попасть по штабу ЧФ ВС в центре Севастополя: до сих пор точно не ясно, выжил ли командующий Виктор Соколов.

Тем временем партизаны проникли на закрытую военную базу под Евпаторией. Оккупанты проверяют посетителей металлоискателями и собаками, но удалось получить фотографии зданий внутри закрытого комплекса.

Кроме того, 27 октября стало известно об атаке на пророссийского экс-нардепа Олега Царева. Мужчина находился на южном побережье Крыма возле Ялты, когда получил пулевые ранения. Источники украинских СМИ в СБУ утверждают, что это спецоперация Сил обороны.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ пока не могут держать под огневым контролем Крым, но имеют средства, чтобы наносить удары. Между тем представитель Офиса президента отметил, что зимой 2024 года россияне почувствуют на себе последствия возможных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.