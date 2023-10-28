"Должны быть готовы": Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется"

По мнению Пентагона, ядерная программа КНДР получила новую актуальность после принятия в 2022 году закона, разрешающего Северной Корее превентивное применение ядерного оружия.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "Третья мировая война вот-вот начнется из-за обострения на Ближнем Востоке, и все должны быть готовы к ней". Об этом сообщают многочисленные российские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Комментируя начало сухопутной операции Израиля в Секторе Газа, глава КНДР заявил, что оттуда "пламя войны" может распространиться и на другие регионы мира.

Как воспринимает Северную Корею глобальный Запад

В недавнем докладе Пентагона относительно Стратегии противодействия оружию массового уничтожения до 2023 года Северная Корея названа постоянной угрозой из-за наличия оружия массового уничтожения. Пентагон отмечает, что в то время как Китай и Россия составляют главные вызовы в сфере такого оружия, Северная Корея, Иран и насильственные экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, на которые также необходимо реагировать.

В ответ КНДР раскритиковала отчет американского оборонного ведомства и заявила, что ответит на любую американскую агрессию или провокации "самой мощной и длительной стратегией реагирования".

"Такие описания Северной Кореи со стороны США и ответ Северной Кореи не являются чем-то необычным. Но последний обмен мнениями происходит на фоне беспокойства, что Северная Корея продвигает соглашение с Россией о передаче оружия вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН", — подчеркивает AP News.

Ядерная программа Северной Кореи — что известно

Ядерная программа КНДР приобрела новое звучание после принятия ею в прошлом году закона, разрешающего превентивное применение ядерного оружия. С начала 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, многие из которых включали в себя ядерное оружие, потенциально способное нацелить его на США и Южную Корею.

Одновременно Министерство обороны Северной Кореи заявило, что термин "постоянная угроза" больше подходит для США, ссылаясь на усиление военных учений с Южной Кореей и развертывание ядерной подлодки, которая, по словам Ким Чен Ына, несет оружие, "достаточно большое, чтобы полностью уничтожить одно государство". Поэтому КНДР старается на любые действия Вашингтона и Сеула в виде совместных учений либо временного развертывания американских бомбардировщиков отвечать серьезными провокациями.

Что испугало лидера КНДР в Секторе Газа

Вечером 27 октября в СМИ было много сообщений о том, что "Израиль начал сухопутную операцию в Газе". Однако позже эту информацию опровергла сама израильская армия, которая трактует свои действия как "расширение" уже идущих операций, в том числе сухопутных.

По сообщениям из разных источников бои идут в районе палестинских городов Бейт-Ханун, Бурейдж и Хан-Юнис, которые расположены к северу и югу от Газы. Также СМИ пишут о боях в центральной части Газы. Одновременно наносятся самые масштабные с начала войны авиаудары по различным частям палестинского анклава. Из-за них в секторе пропала какая-либо связь, в частности интернет, о чем говорят уже и международные организации, которые не могут связаться со своими сотрудниками.

Израильские СМИ с утра сообщают, что ЦАХАЛ нанес удары по 150 подземным объектам ХАМАС. В данный момент пехота, инженерно-саперные подразделения и танки израильской армии по-прежнему находятся в Секторе Газа, где идут бои с ХАМАС.

Напомним, Фокус писал 26 октября, что разведка Британии сообщила: оружие из КНДР уже доставлено на склады России. По данным ведомства, если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы поставок военного оборудования в РФ — она станет "одним из самых значительных" иностранных поставщиков оружия для Кремля.

Кроме того, Фокус сообщал: 12 октября Ким Чен Ын выразил надежду на победу Российской Федерации в борьбе с "политикой гегемонии империалистов" и пожелал президенту РФ Владимиру Путину "крепкого здоровья и успехов".

Позже, 20 октября, Ким Чен Ын подтвердил свою готовность выполнить обязательства, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам последних встреч.