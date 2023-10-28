Мобилизация в Украине: в Раде рассказали, будет ли усиление призыва (видео)
Член оборонного комитета парламента Федор Вениславский заявил, что плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно, но оснований для их усиления нет.
Народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, будет ли усилена мобилизация в Украине. Об этом он рассказал в эфире "24 канала".
"Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, потому что те потери — и санитарные, и необратимые, нуждаются в пополнении", — подчеркнул Вениславский.
В частности, это необходимо для формирования новых подразделений для освобождения страны.
"В таком режиме мобилизация продолжается фактически с лета прошлого года. За последние несколько месяцев существенных изменений, которые бы заставили усилить мобилизацию в Украине, не было. На данный момент нет оснований для того, чтобы интенсифицировать мобилизацию", — подытожил народный депутат.
Мобилизация в Украине — последние новости
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