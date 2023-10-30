"Нужно 150 самолетов": Игнат объяснил, когда ВСУ получат истребители F-16 (видео)

Украине нужны западные истребители F-16 и Gripen, чтобы закрыть воздушное пространство и получить преимущество на войне. Однако пока есть информация о предоставлении только 14 современных самолетов.

В учебных центрах партнеров Украины по антипутинской коалиции тренируются летать на истребителях F-16. Сейчас они работают с авиационными инструкторами. Ожидается, что самолеты прибудут на линию фронта весной 2024 года. Об этом заявил представитель Воздушного командования Юрий Игнат в эфире Всеукраинского телемарафона.

Игнат пояснил, что разные партнеры Украины называют разные даты предоставления истребителей. Однако по оценкам их можно ожидать не раньше весны 2024 года. Также Игнат пояснил, что именно этот вид самолетов Украина имеет шанс получить быстрее всего.

Сейчас идет подготовка пилотов и инженеров, заявил представитель Воздушных сил. Подготовка требует времени и усилий, поскольку самолет не прост в эксплуатации и обслуживании. Однако, когда он появится на войне, то повлияет на боевые действия.

"Подготовка пилотов, инфраструктуры и инженеров является непростой. Появление самолетов кардинально не изменит, но серьезно повлияет на поле боя. Если ударная группа самолетов будет включать один F-16, то противник будет понимать, что там есть "эфка" и нужно бежать", — отметил Игнат.

Также офицер Воздушных сил заявил, что Украине для защиты воздушного пространства нужно 150 самолетов F-16 или других современных самолетов, например, Gripen. При этом подразумевается, что ими заменят старый парк авиации, который остался у ВСУ со времен СССР.

"Полторы сотни — то количество, которое бы позволило защищать нашу страну. Это в перспективе, когда заменим весь парк советской техники. Тогда многоцелевые самолеты смогут выполнять много задач над морем и сушей", — сказал Игнат.

Юрий Игнат о самолетах F-16 в Украине (см. прибл. через 40 мин. от начала трансляции)

F-16 для Украины: детали

Отметим, эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко объяснил, что ситуацию на поле боя могут изменить два вида вооружения — самолеты-истребители F-16 и ракеты ATACMS. По его словам, благодаря этим инструментам Силы обороны будут поражать российские цели на расстоянии 200-300 км и уничтожать ресурсы ВС РФ.

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы, пытаясь сформировать коалицию на предоставление F-16. По итогам визита в Нидерланды стало известно, что есть шанс получить 42 самолета F-16 Block 20 MLU из Нидерландов. Подобный тип самолетов видит цели на расстоянии до 150 км.

Позже стало известно, якобы первые шесть истребителей Украина получит до конца 2023 года, а весной 2024 года — еще восемь.

Напоминаем, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли более 170 ударов по Запорожской области, сообщили в ОВА. Во время одного из российских обстрелов погиб командир роты БпЛА, который воевал под Вербовым.