Турецкий Bayraktar TB3 совершил первый полет: со следующего года пойдет в серию (видео)

Новый беспилотник умеет взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, базироваться на кораблях, а также имеет вдвое большую полезную нагрузку, чем в Bayraktar TB2.

Компания Baykar Defence после серии подготовительных испытаний совершила первый полет ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB3. Об этом сообщает пресс-служба турецкой компании.

27 октября 2023 года турецкий Bayraktar TB3 в честь 100-летия основания Турецкой Республики беспилотник впервые взлетел на учебно-полетном центре в Чорлу на северо-западе. Особенностью TGG Bayraktar TB3 является возможность базирования на морских платформах, в частности на десантном корабле Anadolu. Для хранения в корабельном ангаре крылья БПЛА могут складываться.

Кроме этого Bayraktar TB3 теперь может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, что видно из опубликованного видео. По планам Baykar Defence, БПЛА должен пойти в серию в 2024 году. Первые заказы будут выполняться для турецкой армии, чтобы вооружить корабль TGG Anadolu. Первая презентация TB3 состоялась в марте 2023 года, тогда же были озвучены основные характеристики беспилотника:

длина — 8,35 метра;

размах крыльев — 14 метров;

боевая нагрузка — 280 кг на 6 узлах подвески.

Напомним, 13 апреля в Турции показали новую ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3.

10 апреля десантный корабль Anadolu поступил в Военно-морские силы Турции.