Поймали "Медведя": бойцы Нацгвардии уничтожили российский бронированный тягач (видео)

Автомобиль оккупантов поймал украинский беспилотный летательный аппарат. Произошло это на юге Украины.

Аэроразведчики 11 бригады имени М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили российский бронированный тягач "Медведь" на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Нацгвардейцы поймали "Медведя". На южном направлении аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины поражен бронированный тягач войск РФ", — говорится в сообщении.

Национальная гвардия опубликовала видео, на котором видно, как беспилотный летательный аппарат преследует бронированный тягач российских военных. После того, как "Медведь" попадает под цель дрона, происходит поражение военной техники РФ.

КамАЗ-63501АТ "Медведь": что известно

Бронированный тягач "Медведь" на базе шасси КамАЗ-63501 предназначен для транспортировки буксируемых тяжелых артиллерийских орудий и систем до 12 тонн, в частности 152-мм гаубиц-пушек. 2А65 "Мста-Б" и 152-мм пушек 2А36 "Гиацинт-Б".

Тягач оснащен многотопливным двигателем V8 мощностью 360 л, он может разгоняться до 95 километров в час. Кроме этого, "Медведь" оборудован механизмом погрузки и выгрузки — кран-манипулятор ИМ-50 — грузоподъемностью до двух тысяч килограммов и максимальным вылетом стрелы до 6,14 метра.

Напомним, 26 октября бригадный генерал, Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ракетные войска и артиллеристы из состава ОСУВ "Таврия" поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Кроме этого, украинские военные уничтожили 13 танков, девять ББМ, десять артиллерийских систем, девять БПЛА, шесть автомобилей и специальную технику.

29 октября украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что украинские военные уничтожили российский танк Т-90 М "Прорыв" в Херсонской области. Журналист отметил, что российская техника не успела даже доехать до позиций.