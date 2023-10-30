"Связали руки, а потом убили": ВС РФ расстреляли пленных под Токмаком, — Стерненко (фото)

Расстрелянными военнопленными, судя по шевронам, являются нацгвардейцы. Часть россиян, которые причастны к убийству пленных, уже ликвидирована, рассказал волонтер Сергей Стерненко.

На Токмакском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных. Об этом сообщил волонтер и активист Сергей Стерненко в своем Telegram.

"Это ужасные кадры. И мир должен их видеть. Россияне расстреляли украинских пленных. Это произошло несколько дней назад на Токмакском направлении. Видно, что воинам связали руки за спиной, а потом убили", — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что согласно шевронам, погибшими военнопленными были нацгвардейцы.

По словам Стерненко, часть оккупантов, которые причастны к убийству украинцев, уже ликвидированы. Однако "истребление всей российской орды не будет достаточной платой за жизнь наших людей".

В своей соцсети Х (Twitter) Стерненко отметил, что мир должен увидеть доказательства еще одного военного преступления Вооруженных сил Российской Федерации. Он считает, что те, кто говорят о мире с врагом — поддерживают преступления РФ.

"Это зло надо только уничтожить. Иначе оно скоро постучится в ваши собственные двери", — добавил Сергей Стерненко.

Убитые украинские военные

Убитые украинские военные

Убитые украинские военные

На момент выхода публикации в пресс-службе Национальной гвардии Украины не прокомментировали убийство украинских военных.

Напомним, 4 октября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило подлинность видео, на котором оккупанты убили украинского военнопленного после слов "Слава Украине". Кроме этого, в ООН заявили о еще шести новых случаях внесудебных казней украинских пленных.

23 октября в пресс-службе полиции Черниговской области рассказали, что 18 марта 2022 года во время временной оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины оккупанты пытали, а после чего расстреляли мужчин за то, что один из них участвовал в АТО/ООС.