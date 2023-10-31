Мобилизация в Украине: с какими болезнями могут освободить от военной службы

По словам юриста, военнослужащий имеет право подать рапорт с описанием особенностей состояния здоровья. После этого он получает направление на прохождение медкомиссии, подписанное командиром бригады или полка.

До 15 ноября в Украине продлится военное положение и всеобщая мобилизация из-за вторжения ВС РФ. В ряды Сил обороны мобилизуют военнообязанных мужчин 18-60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья. Предусмотрены случаи, когда уже мобилизованные граждане могут быть освобождены от службы, если имеют определенные виды болезней или получили определенные виды травм. Чтобы получить освобождение, нужно собрать определенный набор документов и явиться в военно-врачебную комиссию. Инструкции относительно того, как нужно действовать, опубликованы на портале "РБК-Украина".

Юрист Сергей Савинский объяснил журналистам, что детали о болезнях и травмах, имея которые можно уволиться из армии, описаны в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденной Приказом Минобороны №402 от 14 августа 2008 года. В документе приводится перечень заболеваний, отличающихся для мирного и военного времени.

Мобилизация в Украине: состояние здоровья для увольнения со службы

По словам юриста, перечень болезней для увольнения в мирное время заметно больше. Однако в целом выделил следующие группы заболеваний, имея которые можно уйти из армии:

некоторые паразитарные и инфекционные болезни (например, активный туберкулез с выделением микобактерий, болезнь ВИЧ на клинической стадии IV);

новообразования (например, наличие метастазов с невозможностью хирургического вмешательства);

болезни крови и кроветворных органов (например, быстро прогрессирующие);

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (если есть значительное нарушение функций);

расстройства психики и поведения (например, резко выраженные стойкие психические расстройства, шизофрения и т.д.);

болезни нервной системы (например, некоторые случаи эпилепсии);

болезни глаза, уха (например, отслоение сетчатки, глубокая стадия глаукомы);

болезни системы кровообращения (например, сердечная недостаточность II-Б-III стадии), органов дыхания (например, парезы и параличи гортани, тяжелая бронхиальная астма), органов пищеварения (например, сильные аномалии прикуса с нарушением дыхания), кожи (например, диффузный нейродермит), костно-мышечной системы (отсутствие конечностей, некоторые виды заболеваний позвоночника), мочеполовой системы и т.д.

Также есть специальный раздел, посвященный беременности, родам и послеродовому периоду. Указывается, если беременность и роды проходят без осложнений, то женщина пригодна к службе. Если же есть проблемы, то ее могут отправить лечиться или уволить.

В Положении о ВВК описывается, в каких случаях непригодность определяется ранением. Юрист перечислил три случая:

если военный принимал непосредственное участие в боевых действиях;

если находился в частях в составе армии, но не участвовал в боях;

если во время службы обострилась или появилась болезнь.

Как получить увольнение по состоянию здоровья: подробности

Чтобы получить увольнение из-за болезни или ранения, нужно действовать следующим образом, пояснил юрист:

подать рапорт, в котором просить о прохождении ВВК. В документе следует кратко упомянуть о своей болезни;

к рапорту подать имеющиеся доказательства болезни, например, медицинскую карточку, направление на лечение, справка и тому подобное.

После этого в воинской части должны выдать направление на прохождение медкомиссии. Это направление подается командиром и должно быть подписано начальником штаба или начальником кадровой службы.

Далее военный обращается в ВВК с такими бумагами:

направление на медкомиссию;

медицинская книжка;

военный билет;

фотография 3 на 4 см;

служебная характеристика;

если есть ранения, нужно подать оригинал справки, в которой есть описание обстоятельств получения ранения или травмы, или контузии и тому подобное.

Юрист также привел следующие этапы, которые должен пройти военный, чтобы получить освобождение;

ВЛК направляет заключение в воинскую часть; заключение поступает командиру бригады или полка, уполномоченному принимать решение об увольнении со службы; если решение об увольнении принимается, то оформляется соответствующий приказ; военный сдает должность; военный возвращается домой и в 5-дневный срок прибывает в ТЦК, чтобы стать на воинский учет.

Также Савинский напоминает, что заключение ВВК можно обжаловать. Отметим, ранее Фокус писал о процедуре обжалования заключения медкомиссии, если гражданин с ним не согласен.

Напоминаем, юрист рассказал, как могут наказать военнообязанного, если он отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Тем временем Минздрав Украины обнародовал список документов, которые нужно иметь при себе, прибыв на медкомиссию: список состоит из девяти документов.