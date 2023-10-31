ВС РФ атаковали теплоэлектростанцию на Донбассе: люди остались без света и воды

В результате обстрела было повреждено оборудование теплоэлектростанции. Никто из людей не пострадал, рассказали в ДТЭК.

Вечером 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли одну из теплоэлектростанций в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

"Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате обстрела было повреждено оборудование, поэтому жители одного из населенных пунктов остались без света и воды. При этом никто из людей не пострадал.

В ДТЭК отметили, что сразу после прекращения обстрелов энергетики начали работу по устранению последствий атаки оккупантов. Сейчас они прилагают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры из артиллерии. В результате чего возник пожар, однако подразделения ГСЧС его оперативно потушили. Кроме этого, на рассвете 31 октября оккупанты нанесли удар по городу Селидово, повредив 17 частных домов и хлебозавод.

Напомним, ночью 25 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела были повреждены окна в двух корпусах. Также было обесточено 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин.

Утром 15 октября после атаки ВС РФ по Херсону в некоторых районах исчезла электроэнергия и возникли проблемы с водоснабжением. Кроме этого, в городе ухудшилась связь и исчез интернет.