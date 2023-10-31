В одной из украинских областей изменили комендантский час: что известно

С 1 ноября в Кропивницком и области будут действовать новые ограничения для гражданских. Запрет не распространяется на время воздушной тревоги.

В Кировоградской области приняли решение сменить время комендантского часа с 1 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

При этом он обратился к владельцам заведения общественного питания, развлекательных и торговых заведений и призвал скорректировать график работы.

"Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия", — добавил глава администрации.

Напомним, что по сегодняшний день, 31 октября, в Кропивницком и области действовал комендантский час с 00:00 до 04:00.

Штрафы за нарушение комендантского часа — что известно

27 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10195 о штрафах за нарушение комендантского часа. Инициаторами его стали не только нардепы, но и Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией.

Как написано в пояснительной записке к законопроекту, его цель — "обеспечение общественного (публичного) порядка во время военного положения, а также реализация полномочий полиции во взаимодействии с военными администрациями для обеспечения и осуществления мероприятий правового режима военного положения".

Таким образом, усиливается ответственность граждан и предпринимателей, как пояснили парламентарии. Они также объяснили, что предлагается ввести штрафы:

для граждан — от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен;

для бизнеса — от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.

Напомним, 1 октября журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что в центре Киева заведение Boho Club работает в комендантский час, однако полицейские отказались проверять факт работы.

Журналисты решили пообщаться с посетителями, которые стояли рядом возле заведения. Один из мужчин заявил, что их действия "ничего не дадут", добавив, что в заведении находится более 200 человек.