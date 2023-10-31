Выпытывала информацию у клиентов: на Харьковщине владелица салона красоты шпионила для ФСБ (фото)

По мнению следствия, подозреваемая передавала информацию ФСБ через свою знакомую, которая сотрудничала с Россией и после деоккупации Изюма сбежала в Белгород.

В Изюме на Харьковщине Служба безопасности разоблачила владелицу салона красоты, которая выпытывала у клиентов информацию о перемещении и базировании украинских военных. Собранные данные женщина передавала российским спецслужбам. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров", — говорится в сообщении.

Подозреваемая расспрашивала своих клиентов при оказании услуг о периодичности движения и количестве движения эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией, которые двигались в направлении передовой. Полученную информацию она передавала в ФСБ через свою знакомую, которая после оккупации Изюма начала сотрудничать с оккупантами, а затем сбежала в Белгород.

После освобождения населенного пункта женщина покинула райцентр и сбежала в Белгород, где она дистанционно убедила подругу сотрудничать на российскую спецслужбу. Ранее СБУ ей сообщила о подозрении за коллаборационную деятельность.

Тем временем владелице салона красоты сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ. Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Освобождение Изюма

10 сентября Вооруженные силы Украины освободили Изюм, который находился в оккупации с апреля. Российские военные использовали город как базу для снабжения войск, с которого вели наступление на Донбасс.

После выхода оккупантов в городе нашли место массовых захоронений. В сентябре прошлого года начальник следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов заявлял об около 440 захоронений в местном лесу.

Также российские военные обустраивали в подвалах застенки, где проводились пытки и выбивались показания или согласие на сотрудничество.

Напомним, 30 октября в Запорожье разоблачили местного жителя, который за 30 тыс. гривен шпионил за перемещением колонн ВСУ. Он разместил на главных дорогах города веб-камеры, которые должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию.

Также ранее СБУ задержала в Кировоградской области мужчину, который собирал информацию места базирования ВСУ и местных штабов Теробороны.