ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Метеорит" под Авдеевкой (видео)

По данным военных, в операции участвова 47 отдельная механизированная бригада. Подтверждением тому является видео с очков операторов роты ударных беспилотников.

Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали российскую боевую систему разминирования УР-77 "Метеорит" под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада.

Украинские воздушные разведчики выявили сконцентрированное присутствие нейтрализованных российских сил, а также поврежденную военную технику, которая может быть подвергнута восстановлению. Эти наблюдения касаются позиций российских УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую САУ. Подтверждением тому является видео с очков операторов роты ударных беспилотников.

Что известно про САУ "Метеорит"

САУ "Метеорит" (УР-77) – советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Метеорит" способен создавать проходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначен для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проходы в ширину до 14 метров.

САУ "Метеорит"

Тактико-технические характеристики

масса байовой машины: 11,1 т;

масса оборудования: 3 т;

полная масса снаряженной установки: 14,1 т;

габариты: длина – 7,2 м/ ширина – 2,85 м/высота 1,64 м;

клиренс: 40,5 см;

количество взрывчатого вещества в зарядах: УЗП-67 – 1023 кг / УЗП-77 – 1069 кг;

образующаяся длина прохода: УЗП-67 – до 80 м / УЗП-77 – до 90 м;

образующаяся ширина прохода: до 6 м;

расчет установки: 2 человека;

максимальная скорость: суша – 60 км/ч / на плаву – 4 км/ч;

запас хода: 600 км;

бронирование: выдерживает попадание бронебойного шара 7,62 мм с расстояния 50 метров.

Напомним, Фокус писал, что бойцы ВСУ не впервые используют дроны для ударов по позициям ВС РФ. В частности, 12 октября Фокус публиковал кадры попадания ударного беспилотника по бронемашине ВС РФ, которую выследили на полевой дороге. Кроме того, беспилотнику удалось сорвать попытку эвакуации российской бронетехники — взорвали сразу две бронемашины. Также FPV-дрон "Пегас" взорвал российскую систему РЭБ "Муром", которая должна была бы его заметить, но не заметила и поэтому взлетела в воздух.