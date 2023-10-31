"Простая математика": Кулеба наглядно объяснил, почему поставки ПВО Украине — это экономия (фото)

Глава МИД Дмитрий Кулеба сравнил цену одной ракеты Patriot со стоимостью восстановления энергоблока.

Военная помощь Украине сейчас может сэкономить ресурсы в будущем. Об этом в соцсети X (ранее — Twitter) заявил 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Простая математика поддержки Украины", — написал он.

Глава МИД объяснил, что одна ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов. В то же время стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов, то есть примерно в 4,5 раза больше.

"Поэтому целесообразно сегодня максимально усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы потом экономить ресурсы", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что спасенные силами ПВО человеческие жизни — неоценимы.

Публикация Дмитрия Кулебы от 31 октября Фото: Скриншот

Напомним, Украина и США работают над разработкой системы "гибридной ПВО". Специалисты хотят совместить западные ракеты класса "земля-воздух" с советским вооружением. Программа называется FrankenSAM, и ее запустили еще в конце 2022 года из-за просьбы Киева помочь в поиске ракет для "Буков".

В Генштабе ВСУ сообщили, что ожидают поставки дополнительных систем ПВО. Соответствующий пакет военной помощи Украине должна объявить Великобритания. В армии предупредили, что зимой РФ "будет пытаться подорвать моральный дух украинского народа и разделить международное сообщество".