Оккупанты эвакуируют некоторые "госучреждения" с документами с левого берега Днепра в Херсонской области, — ОВА (видео)
По словам спикера ОВА Александра Толоконникова, местные жители слышали разговоры россиян, которые обсуждают планы побега из региона с награбленным имуществом.
Российские захватчики проводят эвакуацию "госучреждений" с документами с левого берега Днепра в Херсонской области. В эфире телеканала КИЇВ24 спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников сообщил подробности.
По его словам, сейчас оккупанты очень нервничают и обеспокоены своим положением на левом берегу Днепра. Местные жители слышали разговоры россиян, которые обсуждают планы побега из региона. Покидать регион российские захватчики намерены с награбленным имуществом.
"Они заброшенные дома забили награбленным", — пояснил чиновник.
Александр Толоконников отметил, что сейчас происходит эвакуация некоторых "госучреждений" с левого берега. Вероятно, таким образом оккупанты стремятся сохранить некоторые документы.
"Они сейчас очень жестоко относятся к нашим людям. Рвут украинские паспорта наших людей", — сообщил он.
Ситуация в Херсонской области
Дрон Нацгвардии 31 октября уничтожил РСЗО "Град" ВС РФ. Российская установка "Град" сумела отстрелять по украинским позициям. Впрочем, после этого получила "наказание" от FPV-дрона Сил обороны Украины.
Под Крынками ВСУ уничтожили три БТР российских захватчиков. Российская армия потеряла бронемашины, в которых суммарно могли находиться около 30 ед. живой силы. Удары по технике стоимостью более 150 тыс. долл. нанесли FPV-дронами.
Напомним, 30 октября эксперты рассказали, что перебрасывать понтоны можно в районе села Львов на Херсонской области. В октябре, как объяснили военные обозреватели, в локации увеличилось количество военных.