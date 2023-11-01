Без американской поддержки Украины Путин добъется победы и бросит вызов НАТО, — Остин

По словам главы Пентагона, после победы в Украине российские войска не остановятся и могут вторгнуться в страны Балтии. В этом случае рано или поздно НАТО ожидает прямое столкновение с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин 30 октября заявил, что Россия добьется победы в Украине, если США не продолжат оказывать помощь Киеву. Глава Пентагона предупредил, что в случае успеха президента РФ Владимира Путина американские войска могут оказаться на линии фронта в Европе и столкнуться с российскими войсками. Об этом 31 октября сообщили в Defence One.

Остин сказал, что он не сомневается в том, что Путин потенциально нападет на страну НАТО, если ему "позволят продолжать действовать безнаказанно".

"Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы — прибалтийская страна, вы думаете: "Я следующий". И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно… он бросит вызов НАТО, и мы окажемся на линии боевого столкновения", — заявил Остин.

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина отчаянно нуждается в постоянном снабжении боевыми средствами, в том числе в преддверии зимы. Однако если приостановить поставки, то Силы обороны не смогут начать зимние операции.

"Мы хотели бы, чтобы они продолжали свои операции в течение зимы. Я считаю, что это настоятельная необходимость. Они не смогут этого сделать, если мы сделаем паузу в предоставлении помощи в области безопасности", — подчеркнул Остин.

В таком контексте высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, продолжающаяся война в Газе может отвлечь внимание и ресурсы от Украины.

"Путин очень старается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль в надежде, отвлечет наше внимание от Украины и от его агрессии. В то же время он вступил в союз именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле", — сказал Блинкен.

Контекст заявлений

Комментарии министра обороны и госсекретаря США прозвучали в тот момент, когда Конгресс рассматривает просьбу Белого дома принять законопроект, дополняющий пока еще не принятый бюджет Министерства обороны на 2024 финансовый год на 106 млрд долларов для оказания помощи Украине и Израилю.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл поддержал предложение Белого дома о помощи Украине в рамках запроса на экстренное финансирование. Однако недавно избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал на прошлой неделе голосовать против дополнительного финансирования, предложенного администрацией Байдена, поскольку "республиканцы Палаты представителей единодушны в том, что нам необходимо разделить эти вопросы".

Напомним, Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю одним пакетом. Оба политика отметили, что поддержка Украины и Израиля имеет решающее значение для продвижения внешнеполитических интересов США.