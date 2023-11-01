После пуска ракет: на Крымском мосту установили дымовую завесу (видео)

В Крыму объявили воздушную тревогу, которая длится более часа, написали в российских пабликах. При этом над Крымским мостом и Севастопольской бухтой установили дымовую завесу.

Днем 1 ноября в Крыму объявили воздушную тревогу и решили защитить Крымский мост от ударов с воздуха. Для этого в трех точках на мосту установили дымовую завесу и прекратили прохождение морских судов. О ситуации на мосту стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале Baza.

Видео снято с корабля, который стоит на расстоянии нескольких сотен метров от Крымского моста. Голос за кадром рассказывает, что корабль вот-вот должен был пройти через мост, но им пришлось "стать на рейде". Между тем видно, как минимум в трех точках сооружение окружено дымом — это установили дымовую завесу, которая закрывает мост с воздуха.

Ситуация в Крыму — детали

Губернатор Севастополя пока не прокомментировал ситуацию по Крымскому мосту, лишь сообщил, что есть задымление в Севастопольской бухте — это дымовая маскировка. В 9:49 чиновник отметил, что объявлена воздушная тревога.

Между тем мост закрыли на въезд и выезд, а воздушная тревога все еще продолжалась в 11:22. Утверждалось, будто полуострову угрожает ракетная атака со стороны Украины.

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Кроме того, в 10:28 в местных пабликах написали, что работали российские силы ПВО: "Все цели сбили. В Крым ничего не долетело", — говорится в одном из сообщений.

Отметим, 30 октября российские власти сообщили о"массированной ракетной атаке" по территории Крыма. Уверяли, что летело восемь ракет Storm Shadow: их все якобы перехватили. Тем временем губернатор Развожаев рассказал о последствиях "падения обломков" — их заметили в десяти точках вокруг Севастополя.

31 октября стало известно о попадании украинских снарядов по системе ПВО ВС РФ, установленной возле города Саки. Удар подтвердили в Силах обороны: сообщили, что уничтожена установка С-300.

Между тем спутниковые фотографии свидетельствуют, что ВС РФ размещают новые установки противовоздушной обороны на территории оккупированного полуострова. В частности, обнаружили три установки в районе Оленевки, куда уже доставали украинские ракеты.

Напоминаем, благодаря видео с места событий подтверждено уничтожение 200 единиц военной техники ВС РФ под Авдеевкой. Между тем в ночь на 1 ноября враг атаковал Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и одной ракетой: Воздушные Силы ВСУ отчитались об уничтожении 11 беспилотников.