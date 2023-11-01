Преимущественно женщины и дети: из Сектора Газа готовят эвакуацию 358 украинцев, — МИД
По информации представителя МИД, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.
МИД Украины и украинские посольства начали подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.
По его словам, это произошло на фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах".
Николенко отметил, что среди актуального списка желающих уехать сейчас 358 человек.
"Это — преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь", — добавляет спикер.
Что известно о подготовке к эвакуации: детали
По информации Николенко, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.
Кроме того, в МИД подготовили документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов.
Также Николенко отметил, что был забронирован необходимый транспорт.
"Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте", — говорится в сообщении спикера.
В МИД отметили, что по сообщению египетской стороны, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством.
"Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", — добавил спикер.
Атака ХАМАС на Израиль: информация о жертвах
13 октября посольство Украины в Израиле сообщило о 12 украинцах-жертвахатаки террористов ХАМАС7 октября. Позже информацию о жертвах уточнили. В частности, 15 октября стало известно о 20 гражданах Украины, которые попали под удар террористов: 13 человек были убиты, 7 — пропали без вести. На инфографике от правительства Израиля указано, что пострадавших граждан США — 39, из них 19 убиты, 20 пропали без вести. Отмечается, что данные будут меняться по мере идентификации тел.
Отметим, украинские дипломаты рассказали о ходе эвакуации граждан Украины из Израиля, а также из Сектора Газа. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, как ежесуточно вылетают авиарейсы, вывозящие от 150 до 200 человек за раз. На эвакуацию ожидают 1800 человек, которые зарегистрировались в специальной форме и готовы оплатить 399 евро за билет.
Напомним, около 270 украинцев на границе с Египтом ждут разрешения на выезд из Сектора Газа. 17 октября посол сообщил, что вопрос согласован со всеми сторонами, однако правительство Израиля пока отозвало разрешение, поскольку не может предоставить гарантии безопасности.