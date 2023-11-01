Не в приоритете: разведка США почти не следила за боевиками ХАМАС, — WSJ

ЦРУ имеет бюджет около 90 млрд долларов, но несмотря на это они не могут иметь глаза и уши везде, сказали журналистам бывшие и действующие сотрудники разведуправления.

Разведывательные службы США практически прекратили шпионить за боевиками ХАМАС и другими палестинскими группами. Ресурсы были направлены на охоту за лидерами Аль-Каиды, а затем Исламского Государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальные лица США сказали журналистам, что Штаты не видели угрозы в боевиках ХАМАС для национальной безопасности. К тому же они были сосредоточены на других миссиях. Вашингтон уступил ответственность Израилю, потому что были убеждены в их способности обнаружить любую угрозу. Один из чиновников сказал, что это должно было быть удачной ставкой.

Однако вторжение ХАМАС 7 октября все изменило. Некоторые из официальных лиц говорят, что США неправильно оценили угрозу ХАМАС, поскольку с начала боевых действий погибло более 30 граждан США, а еще 10 без вести пропали.

"С точки зрения провалов разведки, которые на самом деле по большей части лежат на Израиле, я считаю, что мы также должны разделить вину за пропуск этого события", — сказал Марк Полимеропулос, бывший офицер по операциям ЦРУ с большим опытом борьбы с терроризмом.

Бывшие и нынешние сотрудники ЦРУ говорят, что разведка имела нескольких аналитиков, которые отслеживали события в Секторе Газа перед нападением. Однако в большей степени они полагались на Израиль. В администрации Джо Байдена утверждают, что ни израильская, ни американская разведка не предупреждали о нападении боевиков.

В начале 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал о росте напряженности и возможном насилии между Израилем и палестинцами, но господствовало мнение, что Ближний Восток еще не готов к войне.

В издании отмечают, что несмотря на бюджет в 90 млрд долларов и репутацию, что везде есть "глаза и уши" американской разведки, разведка США должна определять приоритет целей. Сейчас больше ресурсов сосредоточено на Китае и меньше на Ближнем Востоке.

"Реальность такова, что у вас нет ресурсов сбора, которые можно использовать по всему миру. Мы должны полагаться на партнеров в тех сферах, где, по нашему мнению, мы можем немного рисковать", — сказал бывший чиновник по борьбе с терроризмом.

ХАМАС не был внизу списка угроз для США, но и не был в первой половине угроз.

Напомним, 1 ноября в МИД Украины заявили, что из Сектора Газа готовят эвакуацию 358 украинцев, среди которых преимущественно женщины и дети.

31 октября в Йемене официально вступили в войну против Израиля. Генерал Яхья ас-Сари заявил, что по объектам на территории Израиля нанесены ракеты и БПЛА.