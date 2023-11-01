Уязвимый фланг НАТО: Польша и страны Балтии укрепляют свои восточные границы, — Newsweek

В то время как взгляды всего мира сосредоточены на Украине и Израиле, Североатлантический альянс на восточных границах внимательно следит за РФ и Беларусью и усиливает там свое присутствие.

Польша, Литва, Латвия и Эстония, близкие к России и Беларуси страны НАТО, укрепляют оборону и свои позиции сдерживания на восточном фланге, включая защиту спорного Сувалкского коридора, подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом сообщил Newsweek.

Он заметил, что небольшая полоска земли недалеко от польско-литовской границы, соединяющая Беларусь с российским анклавом Калининградом — так называемый Сувалкский коридор, вызывает постоянную озабоченность в Восточной Европе. Вместе с тем, поскольку Польша и страны Балтии являются верными союзниками Украины, а Беларусь твердо поддерживает РФ, Сувалкский коридор время от времени называют слабым местом НАТО, но и наиболее укрепленной границей альянса.

"Вместе с нашими союзниками мы создаем правильный набор возможностей и планов для защиты каждого дюйма территории НАТО. Однако в географическом плане страны Балтии остаются наиболее незащищенной территорией НАТО, что требует принятия конкретных мер для обеспечения надежного сдерживания и защиты", — сказал Анушаускас.

Так, Польша быстро предприняла шаги по увеличению своего военного присутствия вблизи этого коридора. При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что постоянно заботится о безопасности восточного фланга. В конце июля Министерство обороны Литвы также сообщило Newsweek, что "активно отслеживает" деятельность российских наемников в районе Сувалкского ущелья.

Однако главную озабоченность стран Балтии вызывает то, что Россия может совершить в той или иной форме военное вторжение в НАТО через "брешь" из Беларуси, проникая в Европу через полоску земли на пути к Калининграду.

"Это облегчает возможные сухопутные маршруты для войск НАТО между Центральной Европой и странами Балтии", — сказал Анушаускас.

Учитывая, что Беларусь, по словам Анушаускаса, "в основном интегрирована в военное планирование России", нетрудно понять, как Москва может перебросить через своего сателлита необходимое количество войск, имея при этом возможность пополнять их запасы через порт в Калининграде. Как говорят западные эксперты, любое вторжение такого типа в страну НАТО, скорее всего, вызовет коллективный и решительный ответ в соответствии со ст. 5 устава альянса, которая рассматривает нападение на члена блока как нападение на все другие государства-члены.

"Сейчас непонятно, считать ли коридор серьезной возможной горячей точкой, и очень трудно понять, как Россия могла бы или захотела бы организовать такое нападение на НАТО", — заметил Кейр Джайлс, старший научный сотрудник Центра по России и Евразии Программы аналитического центра Chatham House.

С ним согласна Эмили Феррис, научный сотрудник, специализирующийся на России в лондонском аналитическом центре Королевского института объединенных служб (RUSI). Она считает, что сейчас у России, пока она ведет войну в Украине, нет ни намерения, ни возможности организовать такое нападение на НАТО.

"Российские войска в настоящий момент настолько увязли в восточной Украине, что очень трудно представить, где у них будет хотя бы передышка, чтобы рассмотреть возможность наземного нападения на другую страну. Я думаю, что идея нападения на государство НАТО — это красная линия даже для Москвы", — подчеркнула Феррис.

Россия и Беларусь — взаимоотношения в военной сфере

РФ использовала Беларусь как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину и вновь разожгла опасения по поводу Сувалкского коридора уже в начале 2023 года, когда изгнанные наемники ЧВК "Вагнер" массово перебрались на белорусские базы.

В разгар обострения напряженности вокруг Беларуси, Польши и Литвы российский депутат сообщил контролируемому Москвой государственному телевидению, что силы "Вагнера" могут находиться в Беларуси, чтобы захватить Сувалкский коридор .

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также отметил в середине июля, что наемники "Вагнера", прибывающие и тренирующиеся в Беларуси после отъезда из России, жаждут двинуться "на запад" к границе страны с Польшей.

Сегодня, согласно информации из разных источников, известно, что белорусские базы "вагнеровцев" ликвидированы, а многие боевики вернулись в Украину. Но география не изменилась, и страны НАТО не забывают описанную министром обороны Литвы "гамму провокаций со стороны Калининградской области и Беларуси". Кроме того, и Польша, и Литва помнят "организованные миграционные волны" и "возросшую тактическую ядерную угрозу", исходившие от Беларуси за последние два года.

Напомним, мировое сообщество продолжает усиливать санкционное давление на Беларусь. Так, в начале июня Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси в связи с поддержкой, которую режим Александра Лукашенко предоставляет России.

А в конце февраля 2023 года лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия. При этом, по словам белорусского лидера, электроника для вооружения производится в республике на базе советского военно-промышленного комплекса.