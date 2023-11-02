Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат: Зеленский готовит предложение

На портале Верховной Рады должен появиться проект двух законов, которые продлят действие Указа президента о военном положении. До завершения предыдущего решения о сроке действия военного положения осталось 13 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит проект законов, согласно которым военное положение и всеобщую мобилизацию продлят еще на 90 дней. Чтобы предложение президента начало действовать, должна пройти определенная процедура в Верховной Раде. О деталях нового решения говорится в заметке народного депутата Ярослава Железняка в Telegram-канале.

Железняк указал, что парламентарии ожидают представления двух законов, которые на 90 дней продлят военное положение и всеобщую мобилизацию, объявленные 24 февраля 2022 года в связи с вторжением РФ. Ориентировочный период продления — с 15 ноября 2023 года по середину февраля 2024 года (возможно, по 12 февраля).

Нардеп также описал процедуру, которую пройдут законопроекты президента. Сначала их должны предоставить на рассмотрение парламентариев в Верховной Раде, затем они проходят через Комитет по обороне, далее — голосование в зале. После того как более 226 народных избранников поддержат предложение Зеленского, военное положение и всеобщая мобилизация продлятся на 90 дней.

На сегодня на сайте Верховной Рады не отыскались соответствующие законопроекты президента.

Военное положение и мобилизация в Украине — подробности

Отметим, из-за вторжения РФ в Украину уже девять раз продлевали срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Впервые это решение было принято 24 февраля 2022 года — президент Зеленский издал Указ №64/2022. Летом, 17 августа 2023 года, срок продлили — с 18 августа до 15 ноября.

Правовой режим военного положения ввели в соответствии с требованиями Закона Украины. После принятия решения президентом и парламентариями военнообязанных мужчин начали мобилизовать в ряды Сил обороны. В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации указано", что в армии могут служить граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются здоровыми и не имеют права на отсрочку.

Граждане до 27 лет могли попасть на военную службу исключительно на добровольных началах, заключив соответствующий контракт. Между тем парламентарии готовят рассмотреть законопроект, который может снизить эту возрастную планку.

Напоминаем, Верховная Рада готовится внести изменения в административный Кодекс — планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Ранее нардепы приняли в первом чтении законопроект, которым надеются прекратить работу УПЦ МП.