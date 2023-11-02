В разведке Британии назвали потери в ПВО, которые Россия понесла за неделю

В ведомстве говорят, что потери РФ в противовоздушной обороне увеличат и без того большую нагрузку на остальные системы и операторов.

В течение последней недели в результате украинских ударов Россия вероятно потеряла по меньшей мере четыре установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

Отмечается, что по информации российских СМИ три установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области. Также о дополнительных потерях российской ПВО в Крыму сообщали украинские источники.

Разведка считает, что высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности для России являются основным компонентом военной стратегии, которому она отдает предпочтение.

"Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на остальные системы и операторов", — говорится в сообщении.

Также в разведке говорят, что по мере того, как Россия будет заменять уничтоженные системы, она будет ослаблять свою противовоздушную оборону в других операционных зонах.

Сообщение разведки Великобритании Фото: Ministry of Defence

Российская ПВО: что известно

В начале сентября аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что у российских войск наблюдаются проблемы с противовоздушной обороной в Крыму.

В отчете от 14 сентября отмечалось, что Украина могла уничтожить под Евпаторией комплекс С-400 "Триумф" ВС РФ.

После очередных ракетных атак украинских сил в начале октября партизаны начали фиксировать переброску Россией своих средств ПВО в Севастополь. Также сообщалось о том, что оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства противовоздушной обороны.

Между тем в ГУР подтверждали информацию, что РФ не имеет достаточной противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому Россия вынуждена перебрасывать средства ПВО с Дальнего Востока.

О еще одних потерях российского полка ПВО стало известно 30 октября. По информации российских СМИ, место дислокации ВС РФ было атаковано неподалеку Еленовки.

Позже появилась информация, что в районе Еленовки оккупанты обустроили три новые позиции в районе Еленовки. Отмечалось, что таким образом Россия вероятно хочет построить сеть позиций для ПВО, чтобы ввести в заблуждение Украину перед ударами.

Напомним, в своем сообщении от 20 октября британская разведка оценила успехи ВСУ после ударов по аэродрому в Бердянске. Так, потери российской армии приведут к увеличенной нагрузке на боевую авиацию.

Также в разведке рассказывали о новом вооружении России, которое может быть одним из самых эффективных новых средств. Речь идет о беспилотнике "Ланцет", который российские военные применяют в течение в войне в Украине в течение последнего года.