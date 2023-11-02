Иран предложил исламским странам открыть новый фронт против Израиля, — BILD (видео)

Как подчеркивает военный обозреватель BILD Юлиан Репке, действия йеменских хути можно трактовать как намерения иранских правителей эскалировать войну на Ближнем Востоке и аккумулировать все террористические ресурсы в регионе.

Иран готов в военному конфликту с Израилем. Кроме того, против Израиля могут выступить и другие страны Ближнего Востока. Об этом в ситуационном центре BILD заявил военный эксперт издания Юлиан Репке, озвучивший классификацию последних событий израильской войны.

Как подчеркнул эксперт, де-факто правительство Йемена объявило войну Израилю во вторник, 31 октября. Вскоре после этого контролируемые Ираном и вооруженные правители-хуситы выпустили многочисленные баллистические и крылатые ракеты по портовому городу Эйлат на юге Израиля.

По словам Репке, именно иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ боевикам хути атаковать Израиль с юга, открыв новый фронт борьбы с еврейским государством.

В ответ Израиль нанес ракетный удар по сирийским аэропортам, когда в Сирию должен был прилететь министр иностранных дел Ирана.

Что предшествовало

Во вторник, 31 октября, йеменские хути, поддерживаемые Тегераном, которые управляют столицей Йемена и более чем половиной территории страны, фактически, по мнению Репке, объявили войну Израилю. Они выпустили в сторону Израиля около десяти баллистических ракет, а также запустили беспилотники дальнего радиуса действия.

"Впрочем, вместо того, чтобы достичь израильского города Эйлат на побережье Красного моря, ракеты упали на территории Египта и Иордании, некоторые снаряды также могли оказаться в открытом море. В опубликованном йеменскими хути пятиминутном ролике видно, что они используют известные виды оружия иранского производства — баллистические ракеты "Зульфикар", а также крылатые ракеты "Кудс-3" и "Кудс-4". Чтобы достичь Эйлата, они должны были пролететь расстояние в 1600 километров", — пишет BILD.

С этого момента Израиль находится под атакой сразу трех иранских прокси-сил — хути, ливанская "Хезболла" и сирийское "Исламское сопротивление".

По сути, подчеркивает военный обозреватель, действия йеменских хути можно трактовать как очередные шаги иранских правителей в направлении эскалации войны на Ближнем Востоке и аккумуляции всех террористических ресурсов в регионе.

"Отсюда — пусть к еще большей конфронтации Тегерана с Израилем и США", — подчеркивает Репке.

Война в Израиле — кратко

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из Сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали, по разным сведениям, 200-250 заложников, 1400 мирных израильтян были убиты.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", ключевой целью которой названо уничтожение террористической группировки ХАМАС.

ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в Секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в секторе.

Напомним, Израиль расширяет сухопутную операцию в Секторе Газа против группировки ХАМАС. В этой связи британские обозреватели отметили, что военные действия в регионе будут более кровавыми чем война в Ираке, учитывая то количество жертв, о которых известно на сегодняшний день.

Стало известно, сообщает Фокус, о еще одном "концептуальном плане", который создали в израильском правительстве. Согласно обнародованным документам, планировали, что Египет примет у себя всех 2,3 миллиона палестинцев — они должны будут поселиться на территории Синайского полуострова.