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Иран предложил исламским странам открыть новый фронт против Израиля, — BILD (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Twitter | Иран изо всех сил старается открыть против Израиля множество фронтов

Как подчеркивает военный обозреватель BILD Юлиан Репке, действия йеменских хути можно трактовать как намерения иранских правителей эскалировать войну на Ближнем Востоке и аккумулировать все террористические ресурсы в регионе.

Иран готов в военному конфликту с Израилем. Кроме того, против Израиля могут выступить и другие страны Ближнего Востока. Об этом в ситуационном центре BILD заявил военный эксперт издания Юлиан Репке, озвучивший классификацию последних событий израильской войны.

Как подчеркнул эксперт, де-факто правительство Йемена объявило войну Израилю во вторник, 31 октября. Вскоре после этого контролируемые Ираном и вооруженные правители-хуситы выпустили многочисленные баллистические и крылатые ракеты по портовому городу Эйлат на юге Израиля.

По словам Репке, именно иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ боевикам хути атаковать Израиль с юга, открыв новый фронт борьбы с еврейским государством.

В ответ Израиль нанес ракетный удар по сирийским аэропортам, когда в Сирию должен был прилететь министр иностранных дел Ирана.

Что предшествовало

Во вторник, 31 октября, йеменские хути, поддерживаемые Тегераном, которые управляют столицей Йемена и более чем половиной территории страны, фактически, по мнению Репке, объявили войну Израилю. Они выпустили в сторону Израиля около десяти баллистических ракет, а также запустили беспилотники дальнего радиуса действия.

"Впрочем, вместо того, чтобы достичь израильского города Эйлат на побережье Красного моря, ракеты упали на территории Египта и Иордании, некоторые снаряды также могли оказаться в открытом море. В опубликованном йеменскими хути пятиминутном ролике видно, что они используют известные виды оружия иранского производства — баллистические ракеты "Зульфикар", а также крылатые ракеты "Кудс-3" и "Кудс-4". Чтобы достичь Эйлата, они должны были пролететь расстояние в 1600 километров", — пишет BILD.

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С этого момента Израиль находится под атакой сразу трех иранских прокси-сил — хути, ливанская "Хезболла" и сирийское "Исламское сопротивление".

По сути, подчеркивает военный обозреватель, действия йеменских хути можно трактовать как очередные шаги иранских правителей в направлении эскалации войны на Ближнем Востоке и аккумуляции всех террористических ресурсов в регионе.

"Отсюда — пусть к еще большей конфронтации Тегерана с Израилем и США", — подчеркивает Репке.

Война в Израиле — кратко

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из Сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали, по разным сведениям, 200-250 заложников, 1400 мирных израильтян были убиты.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", ключевой целью которой названо уничтожение террористической группировки ХАМАС.

ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в Секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в секторе.

Напомним, Израиль расширяет сухопутную операцию в Секторе Газа против группировки ХАМАС. В этой связи британские обозреватели отметили, что военные действия в регионе будут более кровавыми чем война в Ираке, учитывая то количество жертв, о которых известно на сегодняшний день.

Стало известно, сообщает Фокус, о еще одном "концептуальном плане", который создали в израильском правительстве. Согласно обнародованным документам, планировали, что Египет примет у себя всех 2,3 миллиона палестинцев — они должны будут поселиться на территории Синайского полуострова.