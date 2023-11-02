Остановили прорыв бронемашин ВС РФ: бойцы 72 бригады показали бой под Угледаром (видео)

Движение бронетехники ВС РФ под Угледаром немедленно остановили бойцы ВСУ, свидетельствует видео. Возможная точка удара — на восточной окраине села Никольского.

Бойцы 72 ОМБр им. "Черных Запорожцев" взорвали четыре единицы военной техники ВС РФ под Угледаром в Донецкой области. Результаты своей работы зафиксировали с помощью дрона, который показал полевую дорогу и поле с бронемашинами россиян. Видео работы бригады опубликовано на информационном Telegram-канале "Тиск".

В заметке указано, что украинские воины обезвредили военную технику ВС РФ, которая пыталась атаковать позиции ВСУ возле Угледара:

БМП — 1 шт;

танки — 3 шт., из них один Т-80БВ и два Т-72Б3 (образца 2022 г.).

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Отметим, пока нет официального подтверждения относительно подлинности видео подрыва четырех бронемашин ВС РФ.

Однако в Telegram-канале волонтерского сообщества DeepState указали, что под Угледаром в районе села Никольского действительно состоялась атака ВС РФ. Во время отражения этой атаки бойцы ВСУ уничтожили 18 ед. военной техники, в том числе восемь танков и три МТ-ЛБ.

Также называют, где именно мог состояться бой — на окраине Никольского. Возможные координаты боя — точка с координатами 47.7552, 37.3314 на восточной окраине населенного пункта. Пока не понятно, видео подбития танков РФ и бой, о котором пишут волонтеры, это одно событие.

Никольское-Угледар по состоянию на 2 ноября 2023 года Фото: DeepState

Ранее Фокус рассказал о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о текущей ситуации на линии фронта по состоянию на 2 ноября. По словам главы государства, ВС РФ пытались провести штурм под Угледаром. При этом ВСУ отбили атаки противника, а РФ потеряла десятки единиц военной техники и живую силу.

Между тем продолжают попытки россиян захватить город Авдеевку: заместитель командира Третьей штурмовой бригады объяснил, что упрямство российского командования — следствие пропаганды и политических заявлений.

Между тем аналитики Института изучения войны подтверждают укрепление украинского плацдарма на левобережье Херсонщины. Австрийский военный эксперт Том Купер оценил возможности бойцов ВСУ на данном отрезке фронта: указал, что они имеют шанс открыть еще один фронт.

Напоминаем, в Германии заверили, что и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии с РФ. В частности, 2 ноября стало известно о выделении нового пакета помощи от этой европейской страны.