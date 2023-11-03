В Белом доме отреагировали на статью Залужного для The Economist: подробности

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, данные, озвученные главнокомандующим ВСУ, говорят о необходимости продолжить помощь Украине.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины для издания The Economist. Об это пишет "Укринформ" 3 ноября.

Сообщается, что во время пресс-брифинга в Вашингтоне Джон Кирби заявил, что что тезисы, изложенные в статье Валерия Залужного, говорят о необходимости продолжить помощь Киеву.

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что в ходе войны у обеих сторон меняются потребности, в том числе в отношении оружия.

"Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война", — заявил чиновник.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что оказывать помощь Украине в соответствии с ее текущими потребностями было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании.

Напомним, согласно публикации The Economist от 1 ноября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

Ранее, 27 сентября, издание писало, что Запад, возможно, будет меньше помогать Украине в следующем году. Как отмечают журналисты, Кремль готов тратить на войну гораздо больше, чем Запад.