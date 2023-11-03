"Людоед захочет убивать": в ГУР назвали сценарий, который готовит РФ для обстрелов энергообъектов

Главное управление разведки знает, когда оккупанты планируют начать обстрелы украинской энергетики. Эти данные учитываются в общих планах по противодействию подобных атак.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что нет никаких оснований полагать, что Вооруженные силы Российской Федерации не будут атаковать украинскую энергетику в зимний период. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 3 ноября.

"Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное есть. Но все же надо готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России", — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что нет оснований, что оккупанты изменили свою тактику или вернулись к нормам международного права, или принципов гуманизма. Юсов отметил, что Россия является государством-террористом, которое ежедневно наносит удары по мирным городам, уничтожает гражданскую инфраструктуру и убивает гражданских.

"Что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику — то это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", — сообщил он.

По его словам, украинская разведка знает, когда враг планирует начать свои атаки, однако эту информацию ГУР не расскажет, поскольку россияне могут скорректировать свое решение в любой момент. Юсов призвал и гражданских, и военных реагировать на любые сигналы воздушной тревоги. Представитель украинской разведки добавил, что данные о возможном начале обстрелов ВС РФ учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам.

Напомним, 2 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что враг снова будет бить по объектам энергетической инфраструктуры, однако украинская сторона максимально готовится к такому сценарию.

23 октября сообщалось, что по данным украинской и иностранных разведок Российская Федерация продолжит наносить удары по объектам украинской энергетики. По данным журналистов, в течение месяца оккупанты накапливали ракеты, в частности типов "Калибр" и Х-101, тогда как за месяц враг способен выпускать до 120 различных ракет.