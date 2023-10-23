"Остались слепые зоны": насколько ПВО Украины готова противостоять атакам ВС РФ на энергетику

Несмотря на поставки иностранных систем ПВО основу украинской системы обороны до сих пор составляют советские комплексы, ракеты к которым заканчиваются. Эксперт Иван Киричевский рассказал, что Украине нужно больше комплексов, но их в любом случае не будет достаточно.

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Этой осенью и зимой ВС РФ, вероятно, снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. О том, сможет ли противовоздушная оборона (ПВО) справиться с этим вызовом, говорится в материале "РБК-Украина" от 23 октября.

Данные украинской и иностранных разведок указывают, что Россия снова будет наносить удары по объектам украинской энергетики. В СМИ предположили, что атаки могут начаться уже в ближайшие недели. Учитывая риск, Киев уже несколько месяцев просит партнеров предоставить дополнительные системы ПВО.

Как стало известно из "слитых" данных Пентагона, в Украине заканчиваются советские зенитные ракеты к комплексам С-300 и Бук-М1, составляющие базу ПВО. Серьезный дефицит ракет и запчастей к советским системам признали и в Воздушных силах.

В обнародованных секретных документах также говорилось, что США планирует запуск проекта FrankenSAM. Как оказалось позже, американским и украинским инженерам удалось адаптировать Бук-М1 для использования с ракетами RIM-7.

Кроме того, специалисты смогли изготовить зенитно-ракетную систему под ракеты AIM-9M Sidewinder. В медиа отметили, что это позволит улучшить состояние ПВО, но панацеей не станет.

"То, что нам передали, не может пока заменить количественно те С-300 или Буки, которые у нас есть. Вычисления по состоянию на 2016 год показывали, что для нас слишком мало даже 60 дивизионов ЗРК. Даже с таким перекрытием у нас оставались слепые зоны. То есть даже если моделировать, что нам передали NASAMS и Iris-T в количестве эквивалентном, чтобы заменить имеющиеся у нас С-300, слепые зоны у нас останутся все равно. Поэтому нам надо всего как можно больше, и этого все равно будет недостаточно", — объяснил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

В условиях нехватки ЗРК в Украине создали мобильные огневые группы, которые защищают населенные пункты от атак дронов-камикадзе. По возможности защитники пытаются сбивать и вражеские ракеты.

Однако, по словам эксперта, в украинской ПВО остаются пробелы. Несмотря на прирост в качественных показателях, комплексов до сих пор недостаточно по количеству.

Журналисты отметили, что в течение месяца РФ накапливала ракеты, прежде всего типов "Калибр" и Х-101. Всего за месяц страна-агрессор способна выпускать до 120 ракет различных типов с дальностью более 500 километров. Кроме того, россияне нарастили производство баллистических ракет и начали производить аналоги иранских Shahed.

"Украина сможет справиться с тем вызовом, который, вероятно, бросят россияне. Но точно нельзя гарантировать, что наша ПВО отразит все 100% ударов. И на самом деле на это не была бы способна ни одна из стран мира, если бы ей пришлось столкнуться с такой интенсивностью ракетных и дроновых атак", — подытожили в СМИ.

Напомним, в ГУР прокомментировали ситуацию на Авдеевском направлении. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, в районе Авдеевки — "очередное обострение".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16. Вскоре защитники должны пересесть с авиатренажеров на учебно-боевые истребители.