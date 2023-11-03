92-я ОШБр уничтожила российский ЗРК "Стрела" с помощью FPV-дрона под Бахмутом (видео)

После удачного удара БПЛА российский ЗРК "Стрела-10" перестал функционировать, а в небо поднялся густой черный дым.

Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко поразила российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram.

"Бахмут: "ахиллесовцы" уничтожили ЗРК "Стрела-10", — сказал Юрий Федоренко.

Он отметил, что российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" удалось уничтожить с помощью FPV-дрона. Также украинские бойцы ликвидировали двух российских военных.

В опубликованном видео видно как украинский беспилотник движется к своей цели и уничтожает двух российский военных, которые шли возле своих позиций. Также бойцы показали, как беспилотник поразил российский ЗРК "Стрела-10", после чего произошел взрыв, а в небо поднялся густой черный дым.

ЗРК "Стрела-10": что известно

Юрий Федоренко отметил, что этот комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Речь идет о самолетах, вертолетах, крылатых ракетах и беспилотных летательных аппаратах.

Кроме этого, ЗРК "Стрела-10" имеет вооружение — 4х 3КР 9М37, пулемет — 7.62 мм, экипаж — три человека. Дальность стрельбы ЗРК — до пяти километров.

"Стрела-10" создан для использования сухопутными войсками. Комплекс обнаруживает воздушные цели с помощью оптико-электронной системы и уничтожает их с помощью ракет. Основой "Стрелки-10" является боевая машина на базе МТ-ЛБ с гусеничным шасси. Сверху расположена пусковая установка, на которой размещается четыре зенитные управляемые ракеты 9М37, такое же количество хранится в боевом отделении.

ЗРК "Стрела-10" Фото: скрин видео

Напомним, 1 ноября стало известно об уничтожении советского миномета "Василек". Это удалось сделать украинским бойцам из сводной тактической группы "Адам" вместе с подразделением аэроразведки "Ангелы" с помощью дронов-камикадзе.

В тот же день сообщили о том, что РСЗО HIMARS прямым попаданием поразила российский БПЛА ZALA. Кроме этого, точным ударом был ликвидирован экипаж и установка, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки.