"Не владеют информацией": в Кремле не подтвердили, что сын Пригожина возглавил ЧВК "Вагнер"

В Кремле не подтвердили назначение Павла Пригожина новым командиром "вагнеровцев". Также в РФ уверяют, что не будет вливания ЧВК "Вагнер" в Росгвардию.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений относительно остатков частной военной компании "Вагнер", которые поглощаются Минобороны России и Росгвардией. Представитель Кремля ответил на вопрос, руководит ли "вагнеровцами" Павел Пригожин, сын погибшего владельца ЧВК Евгения Пригожина. Краткие тезисы брифинга Пескова опубликовало агентство ТАСС.

Во время брифинга представитель президента РФ Владимира Путина дважды упоминал ЧВК "Вагнер". Сначала он объяснил, что не может подтвердить новую должность Павла Пригожина, который мог бы стать новым командиром наемников из состава ЧВК: "не владею информацией", — сказал он.

Также спикер Кремля ответил на вопрос, возможно ли появление "вагнеровцев" в Сирии и возможна ли передача оружия ВС РФ террористам "Хезболлы". По его словам, подобные предположения "безосновательны".

Заявления Пескова 3 ноября 2023 года Фото: Скриншот

Новости ЧВК "Вагнер" — детали

Отметим, ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Кремль имеет нескольких кандидатов на замену Евгению Пригожину и другим командирам ЧВК "Вагнер", которые подорвались в самолете под Тверью. Возможные кандидаты — сын Пригожина Павел или начальника штаба Андрей Трошев. Указывалось, что Кремль мог выбрать Трошева, поскольку именно этого человека пригласили на личную встречу с Путиным.

Однако 1 ноября СМИ сообщили, что новым главой наемников, которые вливаются в структуру "Росгвардии" может стать именно Павел Пригожин. Официально об этом не сообщалось — медиа основываться на заявлениях людей, которые начали набор в новые подразделения бывшей военной компании.

Пригожин — 25-летний россиянин, который якобы находился в составе военного контингента РФ в Сирии, рассказали неправительственные росСМИ. Также они приводят слова экс-советника главы Росгвардии Александра Хинштейна. Политик уверяет, что ЧВК не вливается в эту силовую структуру. Зато "вагнеровцы" могут стать росгвардейцами, заключив индивидуальный контракт.

Напоминаем, разведка Великобритании объяснила ситуацию, которая сложилась на линии фронта под Авдеевкой. Объяснили, что ВСУ и ВС РФ имеют мощные силы ПВО, однако сильнее — все же украинская сторона. Между тем представитель ГУР Минобороны рассказал о новых БПЛА, которые россияне планируют использовать на войне в Украине. По словам чиновника, является "дискуссионным" вопрос, умеют ли они распознавать цели.