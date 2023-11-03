Снаряды для танков и артиллерии: Нидерланды предоставят Украине помощь на € 500 млн

Министр обороны Нидерландов Кайса Олонгрен ссобщила, что Украина получит боеприпасы в середине следующего года.

Нидерланды предоставят новый пакет военной помощи для Украины на сумму полмиллиарда евро. Глава минобороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что украинцам необходима поддержка для продолжения борьбы. Об этом пишет издание Het Parool.

"Сейчас речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", – сообщила Оллонгрен.

Министр отметила, что боеприпасы, которые вошли в этот пакет помощи, Украина получит летом 2024 года.

Из общей суммы помощи в 500 миллионов евро 260 млн пойдут на закупку боеприпасов для артиллерии, а 240 млн – на танковые снаряды.

Оллонгрен заверила, что позиция Нидерландов неизменна и они будут передавать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется".

Помощь Украине от Нидерландов

В октябре, во время визита в Украину, о продолжении поддержки заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он анонсировал поставки ракет для Patriot и патрульных катеров для защиты зернового коридора.

Также Нидерланды предоставили свои истребители F-16 для обучения украинских пилотов в новом учебном центре в Румынии. Во время встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, министр Оллонгерн заявила, что создание учебного центра в соседней с Украиной Румынии "идет хорошо"

Нидерладны также обещали в следующем году передать истребители F-16 для ВСУ, а в сентябре несколько украинских пилотов уже начали обучение в Амстердаме.

Напомним, по словам Кайсы Оллонгрен, дальнейшая военная поддержка Киева в интересах Запада, потому что на войну идут граждане Украины, а не европейцы.

Ранее Фокус писал, от чего зависит размер американской помощи Украине. По мнению министра обороны США Ллойда Остина, финансовая помощь Украине и другим союзникам является инвестицией в оборонную промышленную базу США и помогает Соединенным Штатам пополнять и обновлять собственные оборонные запасы.