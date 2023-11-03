В РДК рассказали о переходе бойцов ЧВК "Вагнер" и Шторм-Z на сторону Украины (видео)

Бывшие заключенные и бойцы ВС РФ попадают в подразделение проукраинских добровольцев только после проверки, отметил командир РДК Никитин. Он уверен, что его эксперимент удался.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) оказались бывшими военными ВС РФ, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и "Шторм-Z". Переход на сторону Украины состоялся после "идеологической трансформации", которую они пережили, попав в плен во время боевых действий в Украине. О деталях своего пути на сторону ВСУ они рассказали в интервью на Youtube-канале Ramina.

Журналистка пообщалась с двумя бойцами РДК. Мужчины не открывали своих лиц, не называли имен. Указали только позывные — "Вайт" и "Перс".

"Вайт" — бывший наемник ЧВК "Вагнер", ориентировочный возраст — 24-30 лет. Рассказал, что попал на войну из колонии. Ему оставалось до завершения срока 1 год и 3 месяца, когда он увидел владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и решил завербоваться:

"У меня всегда были проблемы с законом в России и как бы я против вообще власти, которая есть в России. Я согласился. Это был единственный шанс оттуда уйти".

По его словам, он попал в плен во время одного из штурмов. Командиры приказали захватить определенную точку на карте, не рассказали никаких подробностей и бросили в бой. В конце концов мужчина остался единственным из группы: просидел двое суток в лесопосадке, когда его нашли бойцы ВСУ.

"Перс" — также бывший заключенный, который попал на войну через вербовку Минобороны РФ. Таким образом оказался в подразделении "Шторм-Z", которое бросили на Запорожское направление. Мужчина приехал на линию фронта и "сразу сдался в плен". Когда объяснял, почему пошел воевать, также рассказал об ужасных тюрьмах в России:

"Это была единственная возможность сбежать из российской тюрьмы и в принципе из страны. Мы все прекрасно понимаем, что такое российская тюрьма, что такое в принципе Россия — как там относятся к людям и какой режим в местах заключения".

Еще одним спикером на интервью был Денис Никитин White Rex, командир РДК. Военный отметил, что в прошлом они действительно не приобщали к РДК россиян, попавших в плен во время активных боевых действий в Украине. Однако нынешние новобранцы, "Вайт" и "Перс", а также другие, воюют уже месяц.

Никитин пообщался с ними, когда они находились в украинской колонии: услышал, что хотели бы пойти повоевать, но уже на стороне Украины. Аргументировали свою позицию тем, что пошли на войну, чтобы не сидеть. Но командир убедился, что им можно доверять — получил "инсайты" от администрации колонии.

"Мы пообщались один раз, пообщались во второй раз. Я спросил, правда ли то, что они говорят относительно их плена. Мне это подтвердили, плюс, скажем так, власть дала мне какие-то там инсайды и о том, как они себя ведут в коллективе и один и второй. Мне их мотивация показалась достаточной. Мне показалось, что их слова были искренними. На данный момент хочу сказать, что я не пожалел об этом эксперименте".

Бойцы РДК — детали

Отметим, подразделения РДК и легиона "Свобода России" начали воевать на стороне Украины с первых месяцев вторжения РФ. В состав подразделений входили россияне, которые не поддерживали войну в Украине и желали активно противодействовать Кремлю.

Весной-летом 2023 года российские добровольцы совершили несколько рейдов на приграничные территории России. В частности, российские власти подтверждали проникновение диверсантов на территории Брянской, Курской, Белгородской областей. Об этом же сообщали украинские спецслужбы: рассказывали об успешных вылазках, во время которых удавалось захватить военную технику ВС РФ и ликвидировать определенное количество живой силы. Командиры добровольцев, в свою очередь, сообщили о рейде на Брянщину и о том, что имеют целью "штурмовать Кремль".

Напоминаем, военный обозреватель рассказал о различных видах ракет ATACMS, которые ВСУ могут получить от Министерства обороны США. Между тем 2 ноября российские военные сообщили, будто на территорию Украины ввезли два истребителя F-16 в разобранном состоянии.