США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что получат ВСУ

В рамках нового пакета военной помощи США Украина получит боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для обеспечения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству примерно с 50 союзниками и партнерами, которые предоставляют Украине возможности, необходимые ей для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем. Наши союзники и партнеры активизировали свою деятельность и предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму около 35 миллиардов долларов", — говорится в сообщении Минобороны США.

В ведомстве отметили, что глобальная коалиция стран-союзников Украины позволила отважным украинским воинам успешно защитить суверенитет и независимость страны, а также вернуть более половины территории, захваченной российскими оккупантами.

Какую военную помощь получит Украина

Пакета военной помощи включает:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Также в рамках USAI Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

В Министерстве обороны США считают, что предоставление помощи Украине свидетельствует о неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа.

"Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", — отметили в МО США.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что Украину могут включить в новую доктрину безопасности США. Белый дом, предложив объединить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, Израилю и Тайваню, стремится убедить конгрессменов воспринимать вызовы в этих странах как общую угрозу национальной безопасности США.