Помощь Украине от США уже ждет свой момент истины, — эксперт

В затягивании помощи Украине от США есть три основных момента, которые не связаны только с Республиканской партией.

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В затягивании предоставления помощи США для Украины нельзя обвинять только республиканцев, некоторые из которых, в частности, трамписты, выступают против нее. Стоит обращать внимание на действия и республиканцев. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Достучаться до Конгресса: почему в США начали пересматривать финансовую помощь Украине" говорит президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец.

Он определяет три основных момента в этом контексте. Первый — поздно вынесение вопроса помощи Украине на голосование, хо время говорить о необходимости такой помощи начались еще в июне. "Если бы голосовали в июле или в начале августа 2023 года, никаких вопросов бы не было. Но дотянули до 29 сентября, помощь Украине заложили в бюджет, которой в конце концов не удалось проголосовать", — говорит он.

Второе — в Сенате могли бы настаивать, что временный бюджет мог бы быть проголосован с дополнительной помощью для Украины. "Проголосовали бы и передали обратно в Палату представителей. Посмотрели бы, что произошло бы в Палате представителей", — предполагает эксперт.

"Третье случилось уже после голосования за временный бюджет — был снят спикер Маккарти. "Только восемь республиканцев, так называемых радикалов, дали голоса из всей фракции в 221. То есть команда, чтобы снять Маккарти поступила из Белого дома. Если бы хотя бы восемь демократов из 212 не проголосовали, он бы остался, и, думаю, финансирование для Украины было бы проголосовано. В тот момент до нападения Хамаса на Израиль осталось четверо суток".

То есть, эксперт убежден, что не надо в одностороннем порядке обвинять республиканцев, которые сейчас выступают за разделение пакетов помощи, а смотреть более широко. "Там происходят тяжелые вещи, за нашими спинами. Но момент истины приближается", — говорит президент Центра европейских и трансатлантических студий.

Напомним, в Конгрессе США обострились споры относительно разделения финпомощи Украине.

Больше читайте в материале Фокуса "Достучаться до Конгресса: почему в США начали пересматривать финансовую помощь Украине".