Старая советская агентура: эксперт объяснил, что делал премьер Орбан на китайском форуме

Присутствие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме "Один пояс, один путь" объясняется экономической выгодой для него и политической задачей.

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Проект "Один пояс, один путь" уже давно является неформальным альянсом стран против США и ЕС. Сейчас США и Китай борются за крупные страны, которые не присоединились к ним. Например, Бразилию, ЮАР и Индию. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Путину затянули пояс. Как визит в Пекин указал на полную зависимость Москвы" рассказал дипломат Руслан Осипенко.

"Это стало понятно, что когда на саммите G20 прозвучало заявление о биполярном мире, а Китай занял место той самой второй державы мира. Здесь идет противопоставление — от Китая: якобы присоединяться к экономическим отношениям и инвестициям, от США: развитию демократии и прав человека. Если на вашей стороне будет больше стран, то вы сможете проводить свою политику на разных геополитических площадках", — говорит он Фокусу.

Венгрия стала первой и на сегодня единственной страной Европы, руководство которой подписало с Китаем двусторонние соглашения об участии в проекте. Это произошло в еще 2015 году.

"Виктор Орбан — это инструмент Пекина и Москвы, но больше Москвы, потому что Россия уже некоторое время является прокси Китая. Орбан является старой советской агентурой в Европе, его главная задача — сейчас посеять раздор в ЕС, добиться ухудшения отношений с США и внутри объединения. Для этого сейчас будут подключаться другие политики, потому что одному все слишком очевидно", — предполагает Осипенко.

Больше читайте в материале Фокуса "Путину затянули пояс. Как визит в Пекин указал на полную зависимость Москвы".

Напомним, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш оправдался за встречу Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.