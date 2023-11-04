По 272 доллара за голову: в России командиры продают мобилизованных в ЧВК, — ISW

За счет "выгодных сделок" с командованием вражеской армии пополняются ряды группировки "Редут". Тем, кого еще не успели мобилизовать, предлагают службу в "элитном полку" за миллион рублей в месяц.

Российские командиры продают своих подчиненных частным военным компаниям (ЧВК). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 3 ноября.

Мать одного из мобилизованных бойцов рассказала, что за сделку был ответственен российский полковник Кожанов. Цена одного солдата составляет 25 тысяч рублей, то есть 272 доллара. Проданные военнослужащие теперь служат в отдельной диверсионно-штурмовой бригаде "Ветераны" в составе ЧВК "Редут".

Ранее, в мае, родственники российских военных уже жаловались на то, что командование передает целые подразделения бригаде "Ветераны".

Заработать в России могут и до сих пор не мобилизованные граждане. Провоенные блогеры начали рекламировать набор в "элитный полк" в Московской области. Призывникам обещают зарплату в миллион рублей, то есть примерно 10,9 тысячи долларов. Сообщалось, что набор продлится до 25 ноября.

В то же время родственники мобилизованных россиян продолжают требовать у Кремля ротации. Жены и матери солдат попросили президента Владимира Путина, чтобы их родных после года на фронте отправили в тыл.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании проинформировали, что РФ пытается привлечь к войне в Украине женщин. Россиянок-новобранцев призывают присоединяться к батальону "Борз", который также входит в состав ЧВК "Редут".

Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что в России проводят скрытую мобилизацию населения. По его словам, открыто призыв не проводят из-за страха бунта.