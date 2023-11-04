"Идеальный солдат для победы": полковник рассказал, какие бойцы точно принесут победу Украине

По словам военного Георгия Купарашвили, в Украине сегодня все должны работать на победу: либо воевать, либо помогать армии.

Руководитель Военной школы командиров им. Евгения Коновальца Георгий Купарашвили поделился своими взглядами на характеристики и требования к идеальным военным инструкторам, а также описал, какие качества они развивают у будущих рекрутов. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Георгий Купарашвили подчеркнул, что в современной Украине каждый должен внести свой вклад в обеспечение победы: будь то активное участие в боевых действиях или поддержка украинской армии. Его основной убеждение заключается в том, что главная миссия идеального военного инструктора заключается в том, чтобы превратить приходящего учиться человека в настоящего воина, способного успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

"Человеческий ресурс — то, что есть, разный материал. Но сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный итог у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

Согласно его высказываниям, важно, чтобы рекрут в первую очередь обладал высокой моральной и психологической готовностью к участию в военных действиях. Купарашвили также отметил, что в настоящее время каждый гражданин должен ощущать обязанность по защите своей страны.

"Моя философия проста: если ты мужчина, если ты человек, живущий в этой стране, ты должен взять оружие и идти воевать за свою страну, за своих детей, за свою семью, за своих близких. Есть люди, которые не могут воевать сугубо из-за физического состояния, но они обязаны помогать. Две категории: либо ты воюешь, либо помогаешь", — считает Купарашвили.

Он также поделился, каким должен быть идеальный рекрут.

"Различные возрастные категории. В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и тому подобное. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть — уже наша задача их готовить к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование", — объяснил он.

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