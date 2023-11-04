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Военный Фокус Российско-украинская война

"Идеальный солдат для победы": полковник рассказал, какие бойцы точно принесут победу Украине

Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили
Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили

По словам военного Георгия Купарашвили, в Украине сегодня все должны работать на победу: либо воевать, либо помогать армии.

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Руководитель Военной школы командиров им. Евгения Коновальца Георгий Купарашвили поделился своими взглядами на характеристики и требования к идеальным военным инструкторам, а также описал, какие качества они развивают у будущих рекрутов. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Георгий Купарашвили подчеркнул, что в современной Украине каждый должен внести свой вклад в обеспечение победы: будь то активное участие в боевых действиях или поддержка украинской армии. Его основной убеждение заключается в том, что главная миссия идеального военного инструктора заключается в том, чтобы превратить приходящего учиться человека в настоящего воина, способного успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

"Человеческий ресурс — то, что есть, разный материал. Но сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный итог у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

Согласно его высказываниям, важно, чтобы рекрут в первую очередь обладал высокой моральной и психологической готовностью к участию в военных действиях. Купарашвили также отметил, что в настоящее время каждый гражданин должен ощущать обязанность по защите своей страны.

"Моя философия проста: если ты мужчина, если ты человек, живущий в этой стране, ты должен взять оружие и идти воевать за свою страну, за своих детей, за свою семью, за своих близких. Есть люди, которые не могут воевать сугубо из-за физического состояния, но они обязаны помогать. Две категории: либо ты воюешь, либо помогаешь", — считает Купарашвили.

Он также поделился, каким должен быть идеальный рекрут.

"Различные возрастные категории. В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и тому подобное. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть — уже наша задача их готовить к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование", — объяснил он.

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