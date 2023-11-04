"Ідеальний солдат для перемоги": полковник розповів, які бійці точно принесуть перемогу Україні

За словами військового Георгія Купарашвілі, в Україні сьогодні всі мають працювати на перемогу: або воювати, або допомагати армії.

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Керівник Військової школи командирів ім. Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі поділився своїми поглядами на характеристики та вимоги до ідеальних військових інструкторів, а також описав, які якості вони розвивають у майбутніх рекрутів. Про це він розповів у коментарі виданню ТСН.

Георгій Купарашвілі наголосив, що в сучасній Україні кожен повинен зробити свій внесок у забезпечення перемоги: чи то активна участь у бойових діях, чи то підтримка української армії. Його основне переконання полягає в тому, що головна місія ідеального військового інструктора полягає в тому, щоб перетворити людину, яка приходить вчитися, на справжнього воїна, здатного успішно виконувати поставлені перед ним завдання.

"Людський ресурс — те, що є, різний матеріал. Але сама суть інструкторів ВШК (Військової школи командирів — ред.), який би матеріал вони не отримували, вони ведуть за програмою, щоб кінцевий підсумок у нас вийшов якісний — солдат, який може виконати свою поставлену задачу в будь-яких ситуаціях", — підкреслив Купарашвілі.

Згідно з його висловлюваннями, важливо, щоб рекрут насамперед мав високу моральну і психологічну готовність до участі у військових діях. Купарашвілі також зазначив, що нині кожен громадянин повинен відчувати обов'язок щодо захисту своєї країни.

"Моя філософія проста: якщо ти чоловік, якщо ти людина, яка живе в цій країні, ти маєш узяти зброю і йти воювати за свою країну, за своїх дітей, за свою сім'ю, за своїх близьких. Є люди, які не можуть воювати суто через фізичний стан, але вони зобов'язані допомагати. Дві категорії: або ти воюєш, або допомагаєш", — вважає Купарашвілі.

Він також поділився, яким має бути ідеальний рекрут.

"Різні вікові категорії. В ідеалі має бути здоровим, психологічно стійким тощо. Але такого ми завжди не отримаємо, не завжди таке буває. Але те, що є — вже наше завдання їх готувати до цього і фізично, і психологічно, і морально, і давати їм освіту", — пояснив він.

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