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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Ідеальний солдат для перемоги": полковник розповів, які бійці точно принесуть перемогу Україні

Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі
Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі

За словами військового Георгія Купарашвілі, в Україні сьогодні всі мають працювати на перемогу: або воювати, або допомагати армії.

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Керівник Військової школи командирів ім. Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі поділився своїми поглядами на характеристики та вимоги до ідеальних військових інструкторів, а також описав, які якості вони розвивають у майбутніх рекрутів. Про це він розповів у коментарі виданню ТСН.

Георгій Купарашвілі наголосив, що в сучасній Україні кожен повинен зробити свій внесок у забезпечення перемоги: чи то активна участь у бойових діях, чи то підтримка української армії. Його основне переконання полягає в тому, що головна місія ідеального військового інструктора полягає в тому, щоб перетворити людину, яка приходить вчитися, на справжнього воїна, здатного успішно виконувати поставлені перед ним завдання.

"Людський ресурс — те, що є, різний матеріал. Але сама суть інструкторів ВШК (Військової школи командирів — ред.), який би матеріал вони не отримували, вони ведуть за програмою, щоб кінцевий підсумок у нас вийшов якісний — солдат, який може виконати свою поставлену задачу в будь-яких ситуаціях", — підкреслив Купарашвілі.

Згідно з його висловлюваннями, важливо, щоб рекрут насамперед мав високу моральну і психологічну готовність до участі у військових діях. Купарашвілі також зазначив, що нині кожен громадянин повинен відчувати обов'язок щодо захисту своєї країни.

"Моя філософія проста: якщо ти чоловік, якщо ти людина, яка живе в цій країні, ти маєш узяти зброю і йти воювати за свою країну, за своїх дітей, за свою сім'ю, за своїх близьких. Є люди, які не можуть воювати суто через фізичний стан, але вони зобов'язані допомагати. Дві категорії: або ти воюєш, або допомагаєш", — вважає Купарашвілі.

Він також поділився, яким має бути ідеальний рекрут.

"Різні вікові категорії. В ідеалі має бути здоровим, психологічно стійким тощо. Але такого ми завжди не отримаємо, не завжди таке буває. Але те, що є — вже наше завдання їх готувати до цього і фізично, і психологічно, і морально, і давати їм освіту", — пояснив він.

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