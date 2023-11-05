"Достигли потолка": в ВМС рассказали, как россияне пытаются "спасти" Крымский мост (видео)

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупанты пытаются задымлять и перекрывать Крымский мост, чтобы уберечь его от ударов ВСУ.

Российские захватчики уже продемонстрировали все свои возможности защитить Крымский мост. Среди неизменных средств защиты – его перекрытие и задымление. Об этом сообщил капитан 3-го ранга, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Мы-Украина".

"Россияне уже уперлись в "потолок", после которого остается только бронепоезд загнать на мост и все. То есть все, что могли они уже показали. Работает он с перерывами. Каждый раз, когда происходит что-то громкое в Крыму, они сразу его перекрывают и даже, когда не происходит, перекрывают", — отметил он.

По словам Плетенчука, россияне даже задымляли мост аэрозолями, потому что он находится недалеко от того объекта, по которому было нанесено огневое поражение.

"Поэтому в принципе сказать, что как-то меняется тактика и средства, нельзя. Даже уменьшена эта группировка морской охраны пограничной службы ФСБ – если раньше это было до 10 единиц в море, то сейчас наблюдаем три максимума", — добавил он.

Напомним, 27 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Крымский мост является "лишней конструкцией", а потому Украина планы по его уничтожению. По ее словам, не все лишнее нужно сразу убирать, в частности военную хотят дождаться нужного момента для поражения.

1 ноября росСМИ сообщили, что после объявления воздушной тревоги в Крыму оккупанты решили защитить Крымский мост от ударов с воздуха, а потому якобы установили дымовую завесу на мосту и остановили прохождение морских судов. Позже представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал заявление врага и заявил, что оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают действия и информацию с оккупационными властями, поэтому те вынуждены врать на ходу.