"Мангалы не помогли": 14 бригада ВСУ остановила наступление танков РФ (видео)

Боеприпас попал в башню танка, а взрыв спровоцировал детонацию боекомплекта. Колонна россиян была полностью ликвидирована.

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили тяжелую технику российских войск. Результаты работы подразделение опубликовало в Facebook.

На видео российская бронетехника пытается проехать по полю. Впоследствии оккупанты попадают под шквальный огонь украинских защитников.

Первая БМ была остановлена. Далее бойцы попали и в другую бронетехнику. На видео можно увидеть, как воины волынской бригады ликвидировали российский танк, которому "мангал" (так называемые защитные решетки) не помог. Боеприпас попал в башню, а затем произошла детонация боекомплекта.

"Начинаем неделю бодро и феерично! Княжеские воины действуют четко и точно!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники войск РФ

Бойцы президентской бригады 3 ноября сожгли колонну техники войск РФ. Украинские бойцы, обнаружив в районе Авдеевки продвижение колонны противника, нанесли огневое поражение, применив противотанковые средства и артиллерию. Колонну танков противника обнаружили средства аэроразведки. С помощью разведывательных беспилотников были установлены координаты продвижения россиян, после чего украинские защитники применили против оккупантов противотанковые средства и артиллерию.

Украинские танкисты 31 октября разбили штурмовую колонну россиян. Российские оккупанты с применением бронетехники пытались пройти через посадку, но получили мощный ответ от бойцов ВСУ.

Напомним, по информации американских аналитиков, ВСУ достигли успехов в районе Вербового. Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ также провели бесполезные атаки к северо-западу от Вербового, вблизи Роботино, к северу от Нестерянки и вблизи Пятихаток (25 км к северо-западу от Роботино).