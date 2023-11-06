Армия обороны Израиля ввела в бой против террористов новейший БТР Eitan (фото)

Новейшая бронемашина ЦАХАЛ является самой большой и тяжелой БТР в мире. Ее вес достигает 35 тонн, а 800-сильный двигатель позволяет проходить без дозаправки до 1000 км.

Армия обороны Израиля в ходе сухопутной операции в Секторе Газа против боевиков ХАМАС задействовала новейший колесный бронетранспортер Eitan. Также эти БТР были замечены на севере Израиля, где они участвовали в боевых действиях против боевиков "Хезболлы". Об этом 5 ноября сообщили обозреватели Defence Express.

Авторы материала отмечают, что впервые Eitan был представлен еще в 2016 году, но в серию машина пошла только спустя шесть лет. При этом израильские оружейники при выборе вооружения для БТР, а это фирменная 30-мм пушка компании АТК, тщательно проанализировали опыт боевых действий в Украине.

Машина была поставлена на вооружение в текущем году. По словам представителя Минобороны Израиля Орена Гибера, Eitan были отправлены в 933-ю пехотную бригаду "Нахаль" 162-й бронетанковой дивизии "Ха-Плада" Южного военного округа.

Также сообщается, что новый БТР сразу были брошены в бой в первый день теракта боевиков ХАМАС 7 октября.

"В первый день, когда боевики ХАМАСа атаковали Израиль эта машина участвовала в боях в Зикиме, где расположена израильская учебная военная база "Бахад 4", — пишут обозреватели.

Кадры боевой работы БТР Eitan. Источник: Israel Defense Forces

Кадры боевой работы БТР Eitan. Источник: Israel Defense Forces

Кратко о новом БТР Eitan

Некоторые военные эксперты называют Eitan "израильским гигантом". Вероятно, это связано с характеристиками машины, так как ее все достигает 35 тонн, длина — 8 метров, высота около 3 метров, а диаметр колес превышает 1, 5 метра. Таким образом израильские оружейники создали самый большой и тяжелый БТР в мире.

Eitan оснащен мощным дизельным двигателем мощностью 800 л.с., который легко разгоняет машину до 90 км/ч, при этом запас хода на уровне 1000 км.

БТР защищен отечественной системой защиты "Хец Дорбан" (Игла дикобраза) и башней от компании ІМІ. Кроме основного вооружения, израильский гигант оснащен 7,62-мм пулеметом, а также противотанковым комплексом "Спайк".

Напомним, по данным канала CNN Израильские сухопутные войска взяли в кольцо город Газа, таким образом ЦАХАЛ начал последний этап войны против террористов группировки ХАМАС.