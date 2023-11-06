Мобилизация в Украине: в каких областях зафиксировали больше всего уклоняющихся (статистика)
По информации Нацполиции, больше всего производств открыли в Закарпатской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины.
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине начали более 8 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об этом сообщили источники в Национальной полиции.
Больше всего производств открыли в 11 областях Украины:
- в Закарпатской области – 967;
- в Днепропетровской области – 763;
- в Николаевской области – 644;
- во Львовской области – 555;
- в Волынской области – 491;
- в Винницкой области – 488;
- в Черновицкой области 440;
- в Харьковской области – 429;
- в Ровенской области – 380;
- в Тернопольской области – 349;
- в Сумской области – 348 областей.
О подозрении объявили 2193 человека. Больше всего:
- в Закарпатской области – 339;
- в Волынской области – 218;
- в Ровенской области – 176;
- во Львовской области – 166;
- в Днепропетровской области – 164;
- в Полтавской области – 126;
- в Николаевской области – 105;
- в Харьковской области – 95;
- в Тернопольской области – 94;
- в Житомирской области – 88;
- в Ивано-Франковской области – 76;
- в Черниговской области – 71;
- в Винницкой области – 70.
В суд отправили 2027 год обвинительный акт. Больше всего:
- в Закарпатской области – 313;
- в Волынской области – 185;
- в Ровенской области – 176;
- в Днепропетровской области – 154;
- во Львовской области – 151;
- в Полтавской области – 115;
- в Николаевской области – 90;
- в Тернопольской области – 89;
- в Житомирской области – 88;
- в Харьковской области – 81;
- в Ивано-Франковской области – 70;
- в Черниговской области – 70;
- в Винницкой области – 64.
Напомним, Минобороны утвердило новую кадровую политику в ВСУ. Новая концепция предполагает замену воинской повинности службой по контракту и обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.
Ранее Фокус писал, почему служить в ВСУ будут не все. По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, на службу призовут еще от 500 тысяч до миллиона человек. А значит, мобилизация коснется каждого пятого или десятого украинца.