Мобилизация в Украине: в каких областях зафиксировали больше всего уклоняющихся (статистика)

По информации Нацполиции, больше всего производств открыли в Закарпатской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине начали более 8 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об этом сообщили источники в Национальной полиции.

Больше всего производств открыли в 11 областях Украины:

в Закарпатской области – 967;

в Днепропетровской области – 763;

в Николаевской области – 644;

во Львовской области – 555;

в Волынской области – 491;

в Винницкой области – 488;

в Черновицкой области 440;

в Харьковской области – 429;

в Ровенской области – 380;

в Тернопольской области – 349;

в Сумской области – 348 областей.

О подозрении объявили 2193 человека. Больше всего:

в Закарпатской области – 339;

в Волынской области – 218;

в Ровенской области – 176;

во Львовской области – 166;

в Днепропетровской области – 164;

в Полтавской области – 126;

в Николаевской области – 105;

в Харьковской области – 95;

в Тернопольской области – 94;

в Житомирской области – 88;

в Ивано-Франковской области – 76;

в Черниговской области – 71;

в Винницкой области – 70.

В суд отправили 2027 год обвинительный акт. Больше всего:

в Закарпатской области – 313;

в Волынской области – 185;

в Ровенской области – 176;

в Днепропетровской области – 154;

во Львовской области – 151;

в Полтавской области – 115;

в Николаевской области – 90;

в Тернопольской области – 89;

в Житомирской области – 88;

в Харьковской области – 81;

в Ивано-Франковской области – 70;

в Черниговской области – 70;

в Винницкой области – 64.

Напомним, Минобороны утвердило новую кадровую политику в ВСУ. Новая концепция предполагает замену воинской повинности службой по контракту и обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

Ранее Фокус писал, почему служить в ВСУ будут не все. По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, на службу призовут еще от 500 тысяч до миллиона человек. А значит, мобилизация коснется каждого пятого или десятого украинца.