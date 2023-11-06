Ракетный удар по Одессе: ВС РФ повредили 6 памятников архитектуры, — городской совет (видео)

По информации департамента культуры, с июля 2023 года российские оккупанты повредили 93 памятника архитектуры. ЮНЕСКО должны зафиксировать разрушения для того, чтобы потом привлечь Российскую Федерацию к ответственности.

Вечером 5 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Одессе, в результате чего были повреждены шесть памятников архитектуры. Об этом сообщил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, передает Telegram-канал "Одесса. Официально".

"После ночной атаки известно о повреждении шести памятников, в том числе художественный музей", — сказал Иван Липтуга.

Всего с июля 2023 года от оккупантов пострадало 93 памятника. Он отметил, что ночью были повреждены памятники архитектуры, которые расположены по адресам:

Софиевская, 5 — Одесский национальный художественный музей;

Софиевская, 12;

Софиевская, 10;

Софиевская, 8;

Софиевская 4/6;

Софиевская 2 — корпус Одесского национального медицинского университета.

По словам Липтуги, в понедельник 6 октября комиссия создаст акт повреждений после детального осмотра музея. Кроме этого, ЮНЕСКО проинформировали о российской атаке, сейчас ожидается реакция от них. Также миссия и эксперты ЮНЕСКО должны зафиксировать разрушения для того, чтобы была ответственность от Российской Федерации, которая "намеренно разрушает культурное наследие" и нарушает конвенции ЮНЕСКО, подчеркнул он.

Он рассказал, что художественный музей подчиняется Одесской областной военной администрации, но несмотря на это город помогает тем, чем может.

На момент выхода публикации пресс-служба ЮНЕСКО пока никак не отреагировала на повреждение памятников архитектуры в Одессе.

ВС РФ атаковали Одессу: что известно

Вечером 5 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Одессе и ее окрестностям. В частности, враг выпустил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Кроме этого, оккупанты применили 15 дронов-камикадзе, однако по данным Сил обороны юга, они были уничтожены над регионом.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, "прилет" произошел по национальному художественному музею, который расположен в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате обстрела ранения получили пять человек, у них зафиксированы осколочные ранения.

По сообщению пресс-службы Сил обороны Юга по Одессе враг нанес удар "Ониксом" и "Искандером-М", попадания были зафиксированы в центральной части города и заброшенном промышленном здании.

Напомним, 6 ноября командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как Зенитная ракетная Одесская бригада воздушного командования "Юг" сбивала вражеские беспилотники в ночь с 5 на 6 ноября.