Прикрываются туманом: ВС РФ воспользовались новой тактикой во время штурма позиций ВСУ (видео)

По словам украинских десантников, Вооруженные силы Российской Федерации пытались штурмовать в ночное время суток. Украинские военные вовремя заметили вражескую колонну и уничтожили ее.

Десантники 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как отражали ночной штурм Вооруженных сил Российской Федерации. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Российские оккупанты прибегают к испытанию новых тактик. Так, на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников в ночное время под прикрытием тумана", — говорится в сообщении.

Украинские бойцы отметили, что разведка маруновых беретов из Николаева заметила приближение российской колонны, в результате чего по врагу было нанесено огневое поражение. После удачного удара российские военные потеряли четыре единицы военной техники и отступили.

В опубликованном видео, как украинцы заметили вражескую колонну, которая состояла из четырех единиц военной техники. После чего по ней было нанесено несколько удачных ударов, в результате которых российская техника была уничтожена.

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что украинские военные уничтожили российский склад противотанковых мин на Южном направлении. Это удалось сделать с помощью точного выстрела из САУ "Гвоздика". В частности, аэроразведка зафиксировала расположение значительного количества снарядов, после чего бойцы применили артиллерийскую систему.

2 ноября украинские военные отбили наступление Вооруженных сил Российской Федерации в районе Угледара Донецкой области. Украинские бойцы наносили удары по колонне российской бронетехники возле города. В результате чего были уничтожены десятки единиц российской военной техники.