"Крот" и охота за конкретным человеком: возможно ли было избежать трагедии 128-й бригады (видео)

По словам председателя Совета резервистов Игоря Тимочко, нельзя никоим образом отказываться от проведения таких мероприятий из-за того, что бойцы ВСУ должны иметь мотивацию, а страна должна знать своих героев.

Причин трагедии, произошедшей 3 ноября со 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой, может быть несколько, и все версии имеют право на существование. О том, каким образом нужно избежать в дальнейшем таких страшных случаев, рассказал в видео LIGAnet глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По мнению военнослужащего ВСУ, дело не в построении бойцов этой бригады для награждения в День артиллериста, и не попытки командования бригады придерживаться каких-то старых обычаев или обрядов советской армии, о которых сейчас распространяются слухи.

"Вопрос скорее к взаимодействию командования воинской части с системами ПВО, которые прикрывают эти прифронтовые территории, с контрразведкой, в целом со службами, которые отвечают за безопасность военного подразделения, в том числе на торжественных мероприятиях", — отмечает Тимочко.

Он уверен, что в такие дни все службы должны быть особенно внимательными, тщательно готовить мероприятие, понимая, что враг охотится на свою "добычу" именно на таких торжествах, именно в такие дни.

"И он хорошо знает, что существуют определенные процедуры награждения, определенный протокол, обычаи. А люди, достойные государственных наград, должны публично получать их, причем с указанием, за что награждается тот или иной военный и кто награждает", — отмечает председатель Совета.

Основные возможные версии

Тимочко заверил, что версий может быть несколько. Например, неизвестно, должен ли был приехать кто-то из высокопоставленных чиновников ВСУ, возможно в самом подразделении или рядом находился "крот", который должен был передать координаты скопления людей, или вообще это мог быть "крот" из близкого окружения того человека, на которого охотились.

Военный напомнил трагедию в селе Гроза Харьковской области, когда ракета прицельно попала в тех, кто собрался на поминальный обед по односельчанину. Однако сейчас уже известно, что на той трапезе должен был быть один высокопоставленный человек, который не смог приехать вовремя.

"Так же и здесь. Как по мне, скорее всего, это была охота за конкретным человеком, потому что запустить с территории России такую слишком дорогую ракету, как "Искандер", только для того, чтобы попасть в 50 или 100 бойцов, это слишком, как ни прискорбно об этом говорить. Для нас важна каждая жизнь. Однако российское высшее командование должно было очень доверять своему источнику информации, чтобы выстрелить этой ракетой и попасть точно в цель", — свидетельствует Тимочко.

При этом он отмечает, что этот район — не линия соприкосновения, это прифронтовая полоса, где украинские системы ПВО достаточно плотно прикрывают все, что там размещается.

Какие выводы нужно сделать

Прежде всего председатель Совета резервистов возразил запрету от проведения таких мероприятий из-за того, что бойцы ВСУ должны иметь мотивацию, а страна должна знать своих героев.

"Это на самом деле очень важно. И на войне никто не может быть 100% защищен от гибели. И это не проблема построения, это ситуация скопления людей, которые могли находиться по разным домам, но на самом деле быть рядом. И это ничего не меняет", — отметил Тимочко.

Он привел такой пример: а если бы такое построение произошло в глубоком тылу, лесополосе, защищенном месте, однако враг, узнав и просчитав все возможное, все же попал по нашим бойцам? И вспомнил, что уже несколько раз в таких ситуациях оказывалась сама российская армия, когда украинские ракеты уничтожали одномоментно большое количество живой силы.

"Главное, на что нужно обратить внимание при анализе произошедшей трагедии, — это тщательная организация таких мероприятий, продумывание каждого шага, то есть в разы лучше готовиться и организовывать наше войско в пределах частей, подразделений, оперативных командований. Мы не можем загонять себя в страх и отказываться абсолютно от всего, а главное — от уважения к военным, побратимам, героям", — резюмировал Тимочко.

И, конечно, правду не спрятать, отметил военнослужащий, дело резонансное, поэтому и ответственность должна быть согласно действующему законодательству обязательная и неотвратимая.

Напомним, российские оккупанты 3 ноября, в День ракетных войск и артиллерии Украины, нанесли удар ракетой "Искандер" по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, когда те, по данным СМИ, собрались для награждения в прифронтовой зоне Запорожской области. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 бойцов.

Фокус писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, главное — установить полную правду о трагедии в Запорожской области. Министр обороны Рустем Умеров взял дело под личный контроль.