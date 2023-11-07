Среди погибших был ребенок: СБУ задержала агента РФ, который навел удар по Харькову (фото, видео)

Во время обысков Службы безопасности у задержанного обнаружили банковские карточки, куда поступала "зарплата" от российского ГРУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента главного управления Генштаба Вооруженных сил России, который месяц назад скорректировал атаку врага на Харьков. Об этом сообщили в СБУ.

По информации правоохранителей, 6 октября оккупанты применили по областному центру ракеты типа "Искандер".

В результате вражеского удара погибли два человека, среди которых 10-летний парень, а десятки гражданских получили ранения.

"Значительные разрушения и повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова", — добавляют в СБУ.

Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября

Передавал информацию через "Шамана": детали

Служба безопасности установила, что для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты "целей" с привязкой к местности.

По данным следствия, предателем оказался мужчина, который работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов.

"Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер Телеграмм", — отмечают в СБУ.

Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября

Правоохранители отмечают, что фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона под видом рабочих поездок.

Полученную информацию он передавал в российское ГРУ через "связного" с временно оккупированной части на востоке Украины.

"Им оказался один из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении", — добавляют в сообщении.

Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября Под стражу взяли наводчика удара РФ по Харькову 6 октября

Во время обысков СБУ у задержанного обнаружено:

4 мобильных телефона и 7 sim-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;

банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского ГРУ;

более 10 тыс. долл., полученных преступным путем.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ракетный удар ВС РФ по Харькову 6 октября: что известно

Напомним, утром 6 октября в Харькове прогремели взрывы, и по городу поехали пожарные машины в направлении центра. В обладминистрации информировали, что враг попал по Киевскому и Основянскому районам.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под завалами нашли тело ребенка — 10-летнего мальчика. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по городу ракетами типа "Искандер".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российской атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Также был разрушен трехэтажный жилой дом, погибла 68-летняя женщина.