Благодаря антидроновому ружью обезвредили 4 российских FPV-дрона в Запорожской области (фото)

Три дрона потеряли управление под действием антидронового ружья, а еще один БПЛА — остался невредимым.

Пограничники обезвредили четыре российских FPV-дрона на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Три дрона потеряли управление под действием соответствующей техники. Впоследствии они сдетонировали во время приземления.

Еще один дрон остался невредимым. После этого незначительного технического обслуживания будет использоваться уже украинскими защитниками.

Применение антидронных ружей в войне с РФ

Пограничник под псевдонимом "Мисливець" уничтожил десятки российских беспилотников из антидронового ружья. Техника влияет на WI-FI соединения вражеских дронов и функционирует на расстоянии до 3 тысяч метров. Он рассказал, что его главная задача — уничтожать вражеские БПЛА. Он получает соответствующую информацию о вероятной локации пребывания такой техники и применяет антидроновое ружье.

Боец ВСУ в марте рассказал об опыте использования антидронового ружья. По словам оператора под псевдонимом "Генерал", освоить устройство можно всего за неделю, а потом нужно только брать коптер в прицел и перехватывать управление на себя. Все, что надо найти, по его словам, это принцип работы, рабочие частоты и диапазон ружья. Для применения нужно несколько минут, после чего можно целиться на квадракоптер, чтобы "приземлить" его.

Напомним, подразделение Wild Division 7 ноября применило FPV-дрон и поразило ЗРК "Стрела-10". Применение FPV-дронов, которые приобретены на средства обычных украинцев, дает свой эффект по уничтожению опасных систем ПВО.