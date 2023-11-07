В сети показали работу украинской авиации по позициям оккупантов (видео)

Украинская авиация метко работает неуправляемыми ракетами по российским позициям

Украинские военные продолжают защищать Украину и наносить удары по российским позициям. Журналист и военный корреспондент показал работу украинских штурмовиков типа "Су" по оккупантам. Соответствующее видео он опубликовал в свой Telegram-канал.

"Эффектная атака украинских "Сушек" на позиции оккупантов", — говорится в сообщении.

На видео видно работу украинских вероятно Су-25 неуправляемыми ракетами по позициям врага.

Украинские штурмовики

В воздушных силах Украины используются штурмовики Су-25, которые поддерживают сухопутные войска над полем боя и способны уничтожить объект по заданным координатам. Они могут быть оснащены 32 видами вооружения, в том числе как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами типа "воздух-земля".

Отметим, что в мае СМИ сообщали о передаче Украине Су-25. Отмечалось, что западные союзники передали штурмовики в разобранном виде для облегченной транспортировки.

Также Украина весной этого года получила четыре штурмовика от Северной Македонии. Впрочем, их состояние было непригодным, поэтому вероятно их разобрали на запчасти.

На сегодня штурмовики оснащаются также американскими неуправляемыми 127-мм ракетами Zuni. Именно эти ракеты в количестве 4 тыс. были включены Америкой в один из пакетов военной помощи в начале года.

В начале мая этого года Воздушные силы ВСУ впервые показали работу Су-25 с этими ракетами. При скорости полета более 2600 км/ч они способны уничтожать цели на расстоянии до 8 км.

Напомним, ранее военные показали, как уничтожают оккупантов с помощью шведских танков Stridsvagn 122. Известно, что Украина получила 10 таких танков от Вооруженных сил Швеции. По словам военных, у танка хорошая управляемость, что позволяет управлять одной рукой, а другой стрелять.

Также военные показали работу дрона-камикадзе из крафтовой серии "Каховка" по российской технике. Оператор дрона заметил замаскированную технику оккупантов и ударил по позиции.